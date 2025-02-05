Son dakika: Hande Baladın Fenerbahçe'ye mi transfer oluyor?

Son 6 yıldır Eczacıbaşı forması giyen Hande Baladın kariyerinde yeni bir sayfa mı açıyor? Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan milli voleybolcu hakkındaki iddialar giderek daha fazla gündem oluyor.

Ferhat Akbaş ile Sorunlar mı Yaşıyor?

Brezilya basınında yer alan iddialara göre, Baladın ve Eczacıbaşı’nın başantrenörü Ferhat Akbaş’ın, sezon sonunda takımdan ayrılma kararı alacağı ve aralarındaki ilişkilerin gerginleştiği öne sürülmüştü.

Baladın’dan Açıklama: "Henüz Belli Değil"

Bu iddiaların ardından Baladın, Fanatik’e verdiği röportajda şöyle açıklamalarda bulunmuştu: “Eczacıbaşı’da son senem ama şu anda buna konsantre olmuyorum. Çünkü burada kendi hedeflerim ve kazanmak istediğim kupalar var. Bu yüzden fazla düşünmeden sahadaki performansıma odaklanmaya çalışıyorum. Eninde sonunda bir yerle anlaşacağım. Belki de Eczacıbaşı ile devam ederim, şu an hâlâ belli değil. Çıkan haberlerin çoğu gerçeği yansıtmıyor.”

Fenerbahçe Medicana İddiası:

Ancak, Sports Digitale'in haberine göre, Hande Baladın’ın Fenerbahçe Medicana ile anlaşma sağladığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Habere göre, Fenerbahçe Medicana, 2025/26 sezonu için Hande Baladın ve Agnieszka Korneluk ile anlaşmaya vardı.