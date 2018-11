Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan maç öncesi hayatını kaybeden sarı-lacivertli taraftar Koray Şener için başsağlığı dilediler

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan maç öncesi hayatını kaybeden sarı-lacivertli taraftar Koray Şener için başsağlığı diledi.



Gül, Twitter hesabından Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçı öncesi geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Fenerbahçeli taraftar Koray Şener için paylaşımında bulundu.



Bakan Gül, "Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasında tribünde fenalaşan genç kardeşimizin vefat haberi hepimizi derinden üzdü. Ailesinin, yakınlarının, Fenerbahçe'nin ve tüm spor camiasının başı sağolsun. Mekanın cennet olsun kardeşim." ifadelerini kullandı.



Türkiye Gençlik Birliği

Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi tribünde fenalaşarak hayatını kaybeden #KorayŞener'in bıraktığı derin acıyı paylaşıyoruz. Ailesine, sevenlerine ve tüm sporseverlere baş sağlığı diliyoruz.





Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde, deplasman tribününde fenalaşan Fenerbahçeli Koray Şener kardeşimizin vefat haberini derin bir teessürle öğrendim. Başta ailesine, Fenerbahçe Spor Kulübü’ne ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanın cennet olsun #KorayŞener



Mevlüt Çavuğoğlu'ndan başsağlığı mesajı

Galatasaray - Fenerbahçe müsabakasında tribünde fenalaşan Koray Şener kardeşimin vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanın cennet olsun #KorayŞener



Muharrem İnce'den başsağlığı mesajı

Mekanın cennet olsun kardeşim. Ailesine ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı diliyorum. #KorayŞener



TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik

#KorayŞener Çubuklu formanın peşinde, armanın izinde giden genç kardeşim mekanın cennet olsun. Hiçbir galibiyet, hiçbir şampiyonluk senden kıymetli olamaz! Başımız sağolsun...



AKP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Betül Sayan Kaya

Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasında tribünde fenalaşan Koray Şener'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ailesine, sevenlerine ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı diliyorum. Rabbim, genç kardeşimizin mekanını cennet eylesin. #KorayŞener



Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya

Müsabaka öncesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden #KorayŞener kardeşime Allah'tan rahmet, ailesine ve #Fenerbahçe camiasına başsağlığı diliyorum.



İİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal

İstanbulumuzun iki güzide kulübü Galatasaray - Fenerbahçe müsabakasında tribünde fenalaşıp vefat eden Koray Şener kardeşime Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyorum. #KorayŞener



CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan başsağlığı mesajı

Ne bu akşam Galatasaray ile oynadığımız maç, ne de maç sonrası yaşanan kavgalar konuşulmalı. Gencecik bir taraftar hayatını kaybetmiş... Bize başka söz söylemek düşmez. Sevenlerinin, ailesinin, camiamızın ve bütün futbol severlerin başı sağolsun. #KorayŞener #Fenerbahçe



İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Özdağ

Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesinde tribünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden #KorayŞener'e Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Fenerbahçe camiasına baş sağlığı diliyorum.



AKP Rize Milletvekili Dr. Osman Aşkın Bak

Galatasaray - Fenerbahçe maçı esnasında fenalaşan ve hayatını kaybeden Fenerbahçe ve futbol sevdalısı #KoraySener kardeşimize Allah'tan rahmet , ailesine ve futbol camiasına başsağlığı diliyorum.



Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesi tribünde geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden genç kardeşimiz #KorayŞener’e Allah’tan rahmet, ailesine ve @Fenerbahce camiasına başsağlığı diliyoruz.



AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar

Tertemiz, gencecik bir kardeşimiz #KoraySener...

Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasında tribünde vefat haberi hepimizi derinden üzdü. Ailesinin, yakınlarının, Fenerbahçe’nin ve tüm spor camiasının başı sağolsun. Mekanın cennet olsun kardeşim #KorayŞener



Trabzonspor eski başkanı Muharrem Usta

Bu gece gencecik canın kaybıyla tüm renkler acıda kardeş oldu. #KorayŞener evladımızın matemi... gencecik bir can kaybının üzüntüsü.. ne yazık ki kaplerde hissedilemedi. Ailesine,Fenerbahçe camiasına başsağlığı dilerim. Mekanın cennet olsun Koray.



Futbolcu Alex de Souza

Sevgili Koray Sener’in ailesine sabirlar diler, mekaninin cennet olmasini dilerim. Böyle bir anda yakinlarına dünyalar dolusu kuvvet dilerim. Brezilya’dan dualarım Koray’a ve ailesine...



Futbolcu Caner Erkin

Gönül verdiği renklerin peşinden giderken kalp krizi geçirerek hayata veda eden kardeşime Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine sabırlar dilerim. Mekanı cennet olsun. #KorayŞener



Futbolcu Hasan Ali Kaldırım

Futbol sadece bir oyun. Maçlar kazanılır, kaybedilir. Biz bugün bunların ötesinde gencecik bir canı kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Seni unutmayacağız kardeşim benim. #KorayŞener



Futbolcu Gökhan Zan

Şampiyonluklar,kupalar kazanılır, kaybedilebilir. Ancak kaybedilen can bir daha geri gelmez.Hiçbir şey insan hayatından değerli değil.MEKANIN CENNET OLSUN. #KorayŞener



Teknik direktör Ersun Yanal

Gencecik bir canı kaybettik bugün, kelimeler yetersiz.. Koray kardeşimizin ailesine ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dilerim. #KorayŞener



Yazar Yekta Kopan

Gökten yıldızları indirip bütün takımların göğsüne taksalar ne yazar? Bir can gitmiş, hala yok öyle yok böyle... #KorayŞener



Tiyatro oyuncusu Ali Sunal

#KorayŞener ah be kardeş. Şu kavganızı çirkinliğinizi gidin başka yerde yapın! Gencecik bi çocuk öldü derdinize bak ayıp be



Oyuncu Rıza Kocaoğlu

Mekanın Cennet olsun canım kardeşim Allah ailene sabır versin #KorayŞener