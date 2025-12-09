Son dakika: Metehan Baltacı, Murat Sancak ve Alassane Ndao tutuklandı!

Futbol dünyasını derinden etkileyen ve 'bahis oynama' iddialarını konu alan soruşturma kapsamında, gözaltına alınan şüpheliler; Zorbay Küçük, Abdulsamet Burak, Cengiz Demir, Erhan Çelenk, İsmail Kalburcu, Salih Malkoçoğlu, Samet Karabatak, Tolga Kalender, Uğur Kaan Yıldız ve Gamze Neli Kaya, savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Hakimlik, bu 10 şüphelinin "imza atmak" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak salıverilmesine hükmetti.

TUTUKLANAN İSİMLER AÇIKLANDI

Yürütülen bahis soruşturmasında tutuklama kararı verilen isimler de netleşti. Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Konyasporlu oyuncu Alassane Ndao ve Ahmet Okatan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MERT HAKAN YANDAŞ'IN İŞLEMLERİ VE BAHİS KUPONLARI

Sevk yazılarında yer alan bilgilere göre; Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımının kaptanı olan Mert Hakan Yandaş'ın, şüpheli Ersen Dikmen ile 04 Aralık 2021 ve 26 Ekim 2025 tarihleri arasında toplamda 4 milyon 453 bin 62 lira tutarında para transferi gerçekleştirdiği belirtildi. Dikmen'in, Yandaş'tan aldığı tutarları kısa süre içinde yasal bahis sitelerine aktardığı, Yandaş'a ise toplam 2 milyon 60 bin 74 lira gönderdiği tespit edildi.

Dikmen'in Yandaş'tan para almaya başladığı 04 Aralık 2021 tarihinden sonraki süreçte, yasal bahis siteleri üzerinden Fenerbahçe Spor Kulübü'nün futbol maçları da dahil olmak üzere çok sayıda bahis kuponunun bulunduğu kaydedildi.

Yandaş'a ait dijital materyallerdeki incelemelerde, oyuncusu olduğu Fenerbahçe futbol takımına bahis oynandığına dair kupon görsellerine rastlandığı belirlendi. Yazıda, Yandaş'ın şüpheli Dikmen aracılığıyla, oynadığı futbol takımından bağımsız olarak bahis yapmak suretiyle müsabaka sonuçlarını etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğunun değerlendirildiği ifade edildi.

METEHAN BALTACI’NIN YASAL VE YASA DIŞI BAHİS KAYITLARI

Tutuklanan Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı'nın ise Nesine isimli yasal bahis sitesinde üyeliğinin bulunduğu anlaşıldı. Şüphelinin, Galatasaray Spor Kulübü'nde görev aldığı dönemde 27 müsabakaya bahis oynadığı belirlendi. Oyuncunun, genellikle "kendi takımı kazanır ve 2,5 üst gol olur" şeklinde bahisler aldığı aktarıldı.

Dijital materyallerde yapılan incelemede, Baltacı'nın 2021 yılına ait mesajlarında Vevobahis isimli yasa dışı bahis sitesinden alındığı değerlendirilen bahis kuponu resminin olduğu tespit edildi. Ayrıca 2024 yılındaki konuşma içeriklerinde, Eyüpspor oyuncusu olduğu dönemde Ufuk isimli bir kişiye "'Urfa Eyüp kg' şeklinde kupon önerisinde bulunduğu" ve bahis oynanmasına dair mesajlarının bulunduğu belirlendi. Baltacı'nın ayrıca 'Tipo90', 'Totobo', 'Holiganbet' gibi yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı adı ve parola ile giriş yaptığı da ortaya çıktı. Sevk yazısında, Baltacı'nın da oynadığı takımdan bağımsız şekilde şahsi kazanç elde etmek amacıyla bireysel anlamda bahis yaparak müsabakanın sonucunu etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğunun değerlendirildiği belirtildi.

ESKİ KULÜP BAŞKANININ HESAP HAREKETLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak hakkında hazırlanan MASAK raporunda ise çarpıcı veriler yer aldı. Rapora göre Sancak'ın 2017 ve sonrasında, kendi hesapları arasındaki işlemler haricinde, toplam 1.157 işlemde 1 milyar 226 milyon TL tutarında para transferi aldığı ve 8 bin 799 işlemde 1 milyar 197 milyon TL tutarında para transferi gönderdiği tespit edildi.

Başkanın ve ortağı olduğu firmaların, Adana Demirspor Kulübü ve diğer şirketleriyle çok yüksek tutarlı para transferleri gerçekleştirdiği belirlendi. En önemlisi ise, raporda yasadışı bahis kapsamında işlem kaydı bulunan birçok kişi ile aralarında para transferinin olduğu bilgisine yer verildi. Ayrıca, MASAK raporunda kaynağına dair bilgi veya belge sunulamayan yüksek tutarlı nakit işlemlerinin saptandığı, hakkında yakalama kararı olan Metin Korkmaz ile de yüksek miktarda para transferlerinin bulunduğu yazıldı.

EMRAH ÇELİK’İN ANTALYASPOR MAÇLARINDAKİ BAHİS İZLERİ

Soruşturmada adı geçen bir diğer isim olan Emrah Çelik'in, Antalyaspor A.Ş'nin ikinci başkanı olduğu kaydedildi. Açık kaynak araştırmasında, Çelik'in yöneticilik yaptığı dönemde Antalyaspor maçları için bahis yaptığına dair bilgilerin bulunduğu aktarıldı.

2019-2024 tarihleri arasında, Antalyaspor futbol takımının oynadığı müsabakalara ilişkin çok sayıda yasal bahis verisinin tespit edildiği belirlendi. Bu veriler ışığında, şüphelinin bahis yapmak suretiyle müsabaka sonuçlarını etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğunun değerlendirildiği belirtildi.