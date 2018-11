PFDK 27.11.2018 tarihli disiplin sevklerini Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinden yayımladı. Başta "çirkin ve kötü tezahürat" ve "saha olayları" olmak üzere bir çok takım, yönetici ve futbolcu PFDK'ya sevk edildi. Galatasaraylı futbolcu Serdar Aziz ve Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'de PFDK'ya sevk edilen isimler arasında.

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Akhisarspor, Bursaspor, Trabzonspor'un da çeşitli nedenlerle PFDK'ye gönderildiği aktarıldı.



Beşiktaş Kulübü idarecisi Rıza Ali Naibi ile MKE Ankaragücü idarecisi Tuna Yılmaz'ın da disiplin kuruluna sevk edildiği duyuruldu.



Türkiye futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlanan Disiplin Sevkleri şöyle:



1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 23.11.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ATİKER KONYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 13/5. ve 14/2. maddeleri uyarınca ve 24.11.2018 tarihinde Galatasaray TV'de yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38/4. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı MUSTAFA CENGİZ'in 24.11.2018 tarihinde Galatasaray TV'de yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38/1. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu SERDAR AZİZ'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 24.11.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



2- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 24.11.2018 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü idarecisi TUNA YILMAZ'ın 26.11.2018 tarihinde sosyal medya hesabında yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38/1. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



3- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 24.11.2018 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü idarecisi RIZA ALİ NAİBİ'nin aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 25.11.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



4- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün 25.11.2018 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



5- AKHİSARSPOR Kulübü'nün 25.11.2018 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-BURSASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



6- BURSASPOR Kulübü'nün 25.11.2018 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-BURSASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



7- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 25.11.2018 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



8- HATAYSPOR Kulübü'nün 24.11.2018 tarihinde oynanan HATAYSPOR-ALTAY Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



9- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü'nün 24.11.2018 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-GENÇLERBİRLİĞİ Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



10- DENİZLİSPOR Kulübü'nün 25.11.2018 tarihinde oynanan DENİZLİSPOR-GİRESUNSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



DENİZLİSPOR Kulübü futbolcusu MARC GHISLAIN KIBONG A MBAMBA'nın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 26.11.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,



DENİZLİSPOR Kulübü antrenörü GÜRKAN ASLAN'nın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 26.11.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



11- ADANA DEMİRSPOR Kulübü'nün 25.11.2018 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR-ADANASPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



12- ADANASPOR A.Ş. Kulübü'nün 25.11.2018 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR-ADANASPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- OSMANLISPOR FK futbolcusu MAGAYE SERIGNE FALILOU DIT NELSON GUEYE'nin 26.11.2018 tarihinde oynanan OSMANLISPOR FK-TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 27.11.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



14- ŞANLIURFASPOR Kulübü'nün 25.11.2018 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR-DARICA GENÇLERBİRLİĞİ TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2018-2019 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



ŞANLIURFASPOR Kulübü futbolcusu FERİDUN KIROĞLU'nun aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 26.11.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,



ŞANLIURFASPOR Kulübü görevlisi SÜLEYMAN DEMİRKOL'un aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 27.11.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



15- DARICA GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü'nün 25.11.2018 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR-DARICA GENÇLERBİRLİĞİ TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



DARICA GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü futbolcusu ZEKİ KORKMAZ'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 26.11.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



16- SİVAS BELEDİYESPOR Kulübü'nün 25.11.2018 tarihinde oynanan KIRKLARELİSPOR-SİVAS BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



17- BANDIRMASPOR BALTOK Kulübü futbolcusu YUNUS ÖZDEMİR'in 25.11.2018 tarihinde oynanan BANDIRMASPOR BALTOK-TOKATSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 26.11.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



18- PENDİKSPOR Kulübü'nün 25.11.2018 tarihinde oynanan PENDİKSPOR-MENEMEN BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



19- GAZİANTEPSPOR Kulübü'nün 24.11.2018 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR-AMED SPORTİF FAALİYETLER TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2018-2019 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



GAZİANTEPSPOR Kulübü futbolcusu MUSTAFA SÜLÜKER'in aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 25.11.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



20- ANKARA DEMİRSPOR Kulübü'nün 25.11.2018 tarihinde oynanan ANKARA DEMİRSPOR-SANCAKTEPE BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Stadyum ve Güvenlik Komitesi Talimatı-Genel Kriterler / H maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



21- EYÜPSPOR Kulübü'nün 25.11.2018 tarihinde oynanan EYÜPSPOR-NİĞDE ANADOLU FK A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



22- NİĞDE ANADOLU FK A.Ş. Kulübü'nün 25.11.2018 tarihinde oynanan EYÜPSPOR-NİĞDE ANADOLU FK A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



23- SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü'nün 25.11.2018 tarihinde oynanan BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR-SAKARYASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



24- BATMAN PETROLSPOR A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu MEHMET GÖNÜLAÇAR'ın 25.11.2018 tarihinde oynanan BATMAN PETROLSPOR A.Ş.-ARTVİN HOPASPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 26.11.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



25- KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR Kulübü futbolcusu BATUHAN ER'in 25.11.2018 tarihinde oynanan ERGENE VELİMEŞESPOR-KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "tükürmesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 26.11.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



26- ERBAASPOR Kulübü futbolcusu OĞUZHAN BAYKAL'ın 25.11.2018 tarihinde oynanan ERBAASPOR-NEVŞEHİR BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 26.11.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



27- OFSPOR A.Ş. Kulübü görevlisi MEHMET AK'ın 24.11.2018 tarihinde oynanan OFSPOR A.Ş.-KIRŞEHİR BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 27.11.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



28- BERGAMA BELEDİYESPOR Kulübü futbolcusu UĞUR ERDOĞAN'ın 24.11.2018 tarihinde oynanan BERGAMA BELEDİYESPOR-ALİBEYKÖYSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 25.11.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



29- YENİ ORDUSPOR Kulübü'nün 25.11.2018 tarihinde oynanan YENİ ORDUSPOR-KARŞIYAKA TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca a PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



30- KARŞIYAKA Kulübü'nün 25.11.2018 tarihinde oynanan YENİ ORDUSPOR-KARŞIYAKA TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



31- KIZILCABÖLÜKSPOR Kulübü futbolcusu SEDAT YAHŞİ'nin 25.11.2018 tarihinde oynanan KIZILCABÖLÜKSPOR-DÜZCESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 26.11.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,



KIZILCABÖLÜKSPOR Kulübü görevlisi HALİL TUN'un aynı müsabakadaki "hakem soyunma odası koridorlarındaki hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 27.11.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



32- BAYBURT İL ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR Kulübü futbolcusu EMRE HASAN BALCI'nın 25.11.2018 tarihinde oynanan BAYBURT İL ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR-ÇORUM BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 26.11.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



33- ÇORUM BELEDİYESPOR Kulübü'nün 25.11.2018 tarihinde oynanan BAYBURT İL ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR-ÇORUM BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



ÇORUM BELEDİYESPOR Kulübü futbolcusu YAKUP ALKAN'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 26.11.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



34- BUCASPOR Kulübü'nün 25.11.2018 tarihinde oynanan BUCASPOR-FATSA BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



BUCASPOR Kulübü Başkanı MEHMET SEVİNÇ'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 27.11.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,



BUCASPOR Kulübü idarecisi HAKKI ÖZGÜR GEDİK'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 27.11.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,



BUCASPOR Kulübü teknik sorumlusu SEBAHATTİN ALGUN ERDEM'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 27.11.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



35- CİZRESPOR Kulübü'nün 25.11.2018 tarihinde oynanan HALİDE EDİP ADIVARSPOR-CİZRESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.