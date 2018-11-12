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Burak Yılmaz süresiz kadro dışı
Burak Yılmaz süresiz kadro dışı

Son Dakika: Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz süresiz kadro dışı

Trabzonspor'da kaptan Onur Recep Kıvrak ve Burak Yılmaz süresiz kadro dışı bırakıldı.

Son Dakika: Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz süresiz kadro dışı

Trabzonspor Kulübü Basın Sözcüsü Zeyyat Kafkas, Onur Recep Kıvrak ve Burak Yılmaz'ın süresiz olarak kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Kafkas, akşam saatlerinde gerçekleştirilen olağanüstü yönetim kurulu toplantısında, oy birliği ile Onur Recep Kıvrak ve Burak Yılmaz'ın süresiz kadro dışı bırakılması yönünde karar alındığını bildirdi.

Kafkas, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Onur Recep Kıvrak ve Burak Yılmaz’ın süresiz olarak kadro dışı bırakılması kararlaştırılmıştır. Onur Recep Kıvrak’tan takım kaptanlığının alınması ve Yeni Malatyaspor maçındaki ağır yenilgi nedeniyle profesyonel A takım kadrosuna 100'er bin lira para cezası verilmesi kararı alınmıştır." ifadelerine yer verdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Trabzonspor
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