Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören istifa etti. Demirören'in sahibi olduğu şirket , iddia ihalesini kazanınca büyük tepki toplamıştı. Demirören istifa gerekçesinde ihale sürecinin tamamlanmasını gösterdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören istifa kararını açıkladı. Demirören "26 Şubat 2012'den beri sürdürmekte olduğum Türkiye Futbol Federasyon Başkanlığı'ndan İDDİAA, Misli.com'un Demirören Holding bünyesine katılımından ve sözleşmelerin devri yasal olarak tamamlandığından dolayı görevimden istifa ediyorum" dedi.



İddia ihalesini Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in sahibi olduğu şirketin kazandığının anlaşılmasıyla sosyal medyada eleştiriler hızla yükselmişti. İhale, sosyal medya kullanıcıları tarafından “skandal” olarak nitelendirilmişti. Kullanıcılar, Yıldırım Demiören'in TFF başkanlığından istifa etmesi gerektiği fikrinde birleşmişti.



İHALE 10 YIL GEÇERLİ



Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunları”nın özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılması” işine ilişkin ihalenin 2. ve nihai oturumu şubat ayı içinde gerçekleştirildi. İddaa ihalesinde en iyi teklifi % 0.2 komisyon ile Demirören-Scientific Games ortaklığı olan Şans Ortak Girişim Grubu verirken, 10 yıl geçerli olacak ihalenin sonucu bugün resmi olarak açıklandı.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören’e ait şirketin ortağı olduğu girişime İddaa ihalesinin verilmesi, sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı.



ulusal.com.tr