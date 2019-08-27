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Son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe, Fransız savunma oyuncusu Adil Rami transferini açıkladı

Fenerbahçe kulübü, Fransız savunma oyuncusu Adil Rami ile anlaşma sağladı. Deneyimli stoper ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Yapılan açıklamada, "Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde Sportif Direktörümüz Damien Comolli de hazır bulundu" denildi

Son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe, Fransız savunma oyuncusu Adil Rami transferini açıkladı

Fenerbahçe kulübü, yeni transferi duyurdu.

Kulüp, Fransız stoper Adil Rami ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, şunlar denildi:

"Kulübümüz, Fransız savunma oyuncusu Adil Rami ile anlaşma sağladı. Deneyimli stoper ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. 

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde Sportif Direktörümüz Damien Comolli de hazır bulundu. 

Adil Rami’ye Fenerbahçe’ye  ‘hoş geldin’ diyor, sarı lacivertli forma altında başarılar diliyoruz."

ulusal.com.tr

Etiketler; #fenerbahçe #adil rami #son dakika #son dakika haberleri
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