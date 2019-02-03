Altay'ın efsane isimlerinden teknik direktör Turgut Uçarhayatını kaybetti. Turgut Uçar için Trabzonspor, Altay, Altınordu ve Karşıyaka kulüpleri başsağlığı mesajı yayımladı.

Bir süredir hastanede tedavi altında olan 10 Mart 1964 doğumlu TurgutUçar, hastanede vefat etti.



Teknik direktörlük kariyerinde Altay, Adanaspor, Akhisarspor, Uşakspor, Yozgatspor, Karşıyaka, Kardemir Karabükspor, Körfez İskenderunspor, Tokatspor, Bandırmaspor takımlarını çalıştıran Turgut Uçarfutbolculuğunda da Altay, Trabzonspor, Gaziantepspor, Karşıyaka, Balıkesirspor ve son olarak TKİ Soma Linyitspor'da forma giymişti.



Turgut Uçar için Trabzonspor, Altay, Altınordu ve Karşıyaka kulüpleri başsağlığı mesajı yayımladı.



Trabzonspor'dan başsağlığı mesajı

Trabzonspor Kulübü, vefat eden eski futbolcusu TurgutUçar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, rahatsızlığı nedeniyle İzmir Kent Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altında bulunan eski futbolcu Uçar'ın akşam saatlerinde hayatını kaybettiği haberini üzüntüyle öğrendikleri belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kurucu üyemiz merhum Ziyad Nemli'nin damadı olan Uçar, 1988-1993 yılları arasında kulübümüzün formasını giymişti. Turgut Uçar'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz. Cenaze bilgileri netleşince paylaşılacaktır."



Karşıyaka Spor Kulübü

Kulübümüzün eski oyuncularından ve teknik direktörlerinden Turgut Uçar’ın vefat ettiğini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.Daha önce 1994-1995 ve 1995-1996 sezonlarında takımımızda futbolculuk yapmış ve kaptanlığımızı üstlenmiş; 2006-2007, 2010-2011 ve 2016-2017 sezonlarında ise teknik direktörlük görevini yerine getirmiş Turgut Uçar’a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.



Altay Spor Kulübü

Kulübümüze futbolcu ve teknik adam olarak büyük emekleri geçmiş Turgut Uçar'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum'a Allah'tan rahmet, Uçar Ailesi başta olmak üzere tüm Camiamız ve Türk Futboluna baş sağlığı dileriz...



Altınordu

Beyninde oluşan emboli nedeniyle bir süredir tedavi altında olan Turgut Uçar'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.



Uçar'a Allah'tan rahmet, geride kalanlara başsağlığı ve sabırlar dileriz.