Son dakika: Türk futbolunda deprem: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 isim gözaltına alındı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Hakemler Dosyası" kapsamındaki soruşturmada, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Son dakika: Türk futbolunda deprem: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 isim gözaltına alındı!
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 "Resmi belgede sahtecilik" ve "eziyet (mobbing)" suçlamalarıyla başlatılan soruşturma futbol camiasında deprem etkisi yarattı.

OPERASYONUN DETAYLARI VE SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Soruşturmanın Başlangıcı: 15 Eylül 2025 tarihinde müşteki ifadesiyle başlatılan soruşturmada, şüpheli şahıslar hakkında mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlarına ilişkin ciddi iddiaların bulunduğu tespit edildi.

4 İlde Eş Zamanlı Baskın: Açık kaynak çalışmaları, MASAK ve HTS analizleri, müşteki-tanık ifadeleri ile bilirkişi raporları doğrultusunda suçla bağlantılı olduğu değerlendirilen 7 şüpheli için harekete geçildi. Ekipler İstanbul (4), Ankara (1), Elazığ (1) ve Manisa (1) olmak üzere 4 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER LİSTESİ

Operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınan 7 kişinin isimleri ve görev unvanları şu şekildedir:

Ferhat GÜNDOĞDU (MHK Başkanı)
Ferdi KARADORUK (TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı)
Ahmet ŞAHİN (TFF Merkez Hakem Kurulu Eski Başkan Vekili)
Yunus YILDIRIM (TFF Merkez Hakem Kurulu Eski Üyesi)
Sebahattin ŞAHİN (MHK Üyesi - TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu)
Alican SAĞLAR (TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu)
Emre KOSİF (TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı)
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği ve soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

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