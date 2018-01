Fenerbahçe'nin kalecisi volkan Demirel, Everton'a transfer olan Cenk Tosun ile ilgili soruyu yanıtladı. Transferi 'önemli' olarak değerlendiren Demirel, Tosun'un kendisine, "Abi bir sana gol atamadım" dediğini aktardı

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, basın mensuplarını sorularını yanıtladı.



Everton'a transfer olan Cenk Tosun transferiyle ilgili ne düşündüğü sorusuna Demirel, "Cenk'i çok iyi tanıyorum. Türkiye için de çok önemli bir transfer oldu. Tebrik ediyorum kendisini. Bana her zaman söyler 'Abi bir sana gol atamadım' diye." yanıtını verdi.



Volkan Demirel'in açıklamaları şu şekilde:



Umarım ikinci yarıda daha fazla puan toplayarak yolumuza devam ederiz. Son yıllarda hiç böyle fazla takımın içerisinde olduğu bir yarış olmamıştı. Daha fazla isteyen şampiyon olacaktır. Zevkli ve kaliteli bir lig oluyor.



Takım arkadaşlarımızın her zaman yanımızda olmasını isteriz. Yönetimin ve hocanın aldığı bir karar var. Ozan sevdiğim bir kardeşim. İnşallah bu geçici bir dönemdir ve geri döner. Van Persie'nin de genç arkadaşların da burada olmasını isterdim.



Galatasaray'a hangi hoca gelirse gelsin, bu beni ilgilendirmiyor. Kadıköy'de her zamanki gibi gelenek devam edecek.



Bana göre ligde ilk yarının en iyi kalecisi Göztepeli Beto.



ulusal.com.tr