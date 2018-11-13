Teknik direktör Yılmaz Vural'ın yeni adresi belli oldu. Tecrübeli teknik direktör bundan sonra Adana Demirspor'da görev yapacak. Yılmaz Vural haberi sosyal medya hesabından paylaşımla duyurdu.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Hakan Kutlu'dan boşalan teknik direktörlük görevine Yılmaz Vural'ı getirdi.



Adana Demirspor resmi internet sitesinden konuyla ilgili açıklama yaptı



O açıklama şöyle:



Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Yılmaz Vural ile anlaşmaya varmıştır.

Başkanımız Murat Sancak yaptığı açıklamada “ Çok değerli Adana Demirspor taraftarı, Süper Lig yolundaki hedeflerimiz doğrultusunda bize çok ciddi katkı sağlayacağına gönülden inandığımız çok değerli hocamız Yılmaz Vural ile anlaşma sağladık. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. HOŞGELDİN hocam” dedi.

Teknik direktörümüz Yılmaz Vural Çarşamba günü takımıyla ilk antrenmanına çıkacak.



Yılmaz Vural'da sosyal medya hesabı twitter ve instagram üzerinden şu paylaşımı yaptı:



Yarım kalan işimizi tamamlamaya geldik. Kısa bir aradan sonra yeniden @adskulubu





ulusal.com.tr