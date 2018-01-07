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"Son periyotta iyi oynamamız maçı çevirmemize yetmedi"

Gaziantep Basketbol Başantrenörü Markovic: "Son periyotta iyi oynamamız maçı çevirmemize yetmedi"

"Son periyotta iyi oynamamız maçı çevirmemize yetmedi"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında konuk ettiği Anadolu Efes'e 74-66 yenilen Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, son periyotta iyi oynamalarının maçı çevirmelerine yetmediğini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Markovic, üçüncü çeyreğe kadar iyi oynamadıklarını belirterek, "Son periyotta iyi oynamamız maçı çevirmemize yetmedi. Özellikle karşılaşmanın ilk yarısında savunmada sert olmadığımızı düşünüyorum. Dördüncü periyotta bunun tersini yaptık. Bundan sonra dördüncü periyottaki gibi oynamamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ise maçı baştan sona kontrollerinde götürdüklerini kaydetti.

Gaziantep Basketbol'un iyi bir ekip olduğunu dile getiren Ataman, "Çok iyi basketbol oynadık. Planladığımız şekilde maçı kontrolümüzde götürdük. Yoğun bir tempo içerisindeyiz. Sakat oyuncularımız var. Buna rağmen iyi oyun çıkardık, galibiyeti aldık." değerlendirmesinde bulundu.


Kaynak: AA
Etiketler; #anadolu efes #basketbol #ergin ataman #gaziantep basketbol #Nenad Markoviç #Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
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