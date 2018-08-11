Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun açılış maçında Galatasaray, MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun açılış maçında Galatasaray, MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 3-1 mağlup etti.



İlk yarı

7. dakikada gelişen atakta MKE Ankaragücü öne geçti. Orta sahada topla buluşan Mokhtar, bir süre sürdüğü meşin yuvarlağı savunmanın arkasına sarkan El Kabir'in önüne bıraktı. Bu futbolcu da kaleci Muslera'nın yanından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

14. dakikada Galatasaray'ın Sinan Gümüş ile kullandığı köşe atışında penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Serdar Aziz'in kafa vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.

16. dakikada Galatasaray'ın kazandığı serbest atışta topun başına geçen Maicon'un vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

21. dakikada Galatasaray skora denge getirdi. Sinan Gümüş'ün kullandığı köşe atışında ön direkte bulunan Maicon, kafayla topu arka direğe aktardı. Arka direkte boş pozisyondaki Serdar Aziz'in kafa vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-1

30. dakikada Galatasaray öne geçti. Mariano'nun sağ taraftan ceza alanı içine yaptığı ortada Bakary Kone, ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 1-2

34. dakikada gelişen Galatasaray atağında, ceza alanı içinde topla buluşan Onyekuru'nun rakibini geçtikten sonraki sert vuruşunda, meşin yuvarlak dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip, 2-1 üstün tamamladı.



İkinci yarı

48. dakikada Onyekuru, pasını altıpasın hemen önündeki Sinan Gümüş'e aktardı. Bu futbolcunun vuruşu etkisiz olunca, meşin yuvarlak kaleci Hopf'ta kaldı.

64. dakikada Bifouma ile gelişen atakta topla buluşan El Kabir, pasını Mokhtar'a aktardı. Bu futbolcunun sert şutunda, meşin yuvarlak defanstan sekerek, ceza alanı sağ çaprazında El Kabir'in önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda da top kaleye paralel giderek oyun alanını terk etti.

83. dakikada Belhanda'nın sert vuruşunda, top üstten auta çıktı.

90+2. dakikada Galatasaray, farkı 2'ye çıkardı. Belhanda'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Eren Derdiyok, meşin yuvarlağı kaleci Hopf'un üzerinden aşırtarak ağlara yolladı: 1-3

Galatasaray, karşılaşmayı 3-1 kazandı.