banner988
Hakkari Çukurca'da 1 asker şehit oldu
Hakkari Çukurca'da 1 asker şehit oldu
Oğlu IŞİD'e mi katıldı? 'O günden beri haber alamıyorum'
Oğlu IŞİD'e mi katıldı? 'O günden beri haber alamıyorum'
Venezuela'da flaş karar
Venezuela'da flaş karar
Meteoroloji'den Karadeniz için uyarı geldi
Meteoroloji'den Karadeniz için uyarı geldi

Son şampiyon sezonu Ankara'da açıyor

Galatasaray, Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun açılış maçında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Son şampiyon sezonu Ankara'da açıyor

Son şampiyon Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun açılış maçında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Osmanlı Stadı'nda oynanacak maç saat 21.45'te başlayacak.

Sarı-kırmızılı ekipte Akhisarspor ile yapılan TFF Süper Kupa maçında sakatlanan Yuto Nagatomo, MKE Ankaragücü karşısında sahada yer alamayacak.

Hazırlık döneminde takımdan ayrı kalan Tolga Ciğerci ve Tarık Çamdal da başkent deplasmanında forma giyemeyecek.

Galatasaray'da yeni transferler Henry Onyekuru ile Muğdat Çelik, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda sarı-kırmızılı formayla ilk resmi maçlarına çıkacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #Galatasaray
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.