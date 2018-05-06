Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 74 kiloda Soner Demirtaş, finalde Fransız Zelimkhan Khadjiev'i yenerek altın madalya kazandı.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 74 kiloda Soner Demirtaş, finalde Fransız Zelimkhan Khadjiev'i yenerek altın madalya kazandı.



Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen şampiyonada 2016 Rio Olimpiyatları'nda üçüncü olan Soner, finalde Dağıstan asıllı Fransız Zelimkhan Khadjiev ile altın madalya mücadelesi verdi.



Kaspiysk kentindeki Ali Aliyev Spor Salonu'nda yapılan müsabakanın ilk devresini 1-0 önde tamamlayan milli güreşçi, minderden 2-0 galip ayrıldı.

Üst üste 3. kez altın madalyanın sahibi olan Soner, Türk bayrağıyla şampiyonluk tutu attı. Milli güreşçi, daha sonra Türk bayrağını mindere sererek secdeye gitti.

Dağıstan'da finalden önce 4 maça çıkan milli güreşçi, ilk turda Slovak Akhsarbek Gulaev, ikinci turda Rumen Vasile Madalin Minzala, çeyrek finalde Bulgar Ali Pasha Ruslanovich Umarpashaev'i mağlup etmişti.

Dünya üçüncülüğü de bulunan Soner Demirtaş, erken final olarak nitelendirilen yarı final karşılaşmasında dünya ve Avrupa şampiyonu, olimpiyat üçüncüsü Küba asıllı İtalyan güreşçi Frank Chamizo Marquez'i yenmeyi başarmıştı.

Erkekler serbest stil 74 kiloda üçüncülüğü ise Marquez ve Belaruslu Andrei Karpach elde etti.

Dağıstan'da serbest stilde altın madalya kazanan ilk milli güreşçi olan Soner Demirtaş, şampiyonluğu ailesine armağan etti.

Soner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu Avrupa şampiyonluğumu aileme armağan etmek istiyorum. Çünkü güreşe başladığımda babamın bir hayali vardı. Bir kez de olsa şampiyon görmek istiyordu. Dört çocuğu güreşçiydi. Bunu yaşatmak bana nasip oldu. Üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldum. Aileme ve bize dua eden herkese çok selam gönderiyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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