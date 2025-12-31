Soruşturma sonrası sandık göründü: Fenerbahçe’de olağanüstü kongre kararı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından sarı-lacivertli camiada beklenen gelişme yaşandı. Yönetim kurulu, olağanüstü seçim kararı aldı.

Soruşturma sonrası sandık göründü: Fenerbahçe'de olağanüstü kongre kararı
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınması ve akabinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kulüp gündemini değiştirdi.

Yaşanan bu hukuki sürecin ardından toplanan Fenerbahçe Yönetim Kurulu, olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı.

KRİTİK TARİH BELİRLENDİ

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgilere göre, yönetim kongre takvimini belirlerken hassas bir strateji izledi. Bir sezon içerisinde ikinci kez seçime gidilecek olması, mevcut futbolcular ve transfer görüşmesi yapılan oyuncular üzerinde bir tedirginlik yarattı. Oyuncuların bu durumu Sportif Direktör Devin Özek'e sorması üzerine süreç hızlandı.

"SEZONUN SON MAÇINA GÖRE" PLANLAMA

Yönetim, saha içi konsantrasyonun bozulmaması adına kongre tarihini ligin bitimine endeksledi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından detaylı bir açıklama yapan Sabuncuoğlu şu bilgileri paylaştı:

"Fenerbahçe’de hem mevcut futbolcular hem de transfer görüşmesi yapılan isimler, bir sezon içinde ikinci seçimli genel kurul nedeniyle tedirginlik yaşadı ve konuyu Devin Özek'e sordu. Sadettin Saran, takımın seçimden zarar görmemesi ve transfer süreci etkilenmemesi için kongrenin 'Sezonun son maçına göre' planlanmasını istedi. Karar; futbolcular, görüşülen oyuncular ve teknik heyet tarafından olumlu karşılandı."

