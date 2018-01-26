İngiliz ekibi, Arjantinli futbolcuyu 2021 yılına kadar kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton, Arjantinli futbolcu Guido Carrillo'yu 2021 yılına kadar renklerine bağladı.



Southampton Kulübünden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki golcü futbolcuyla 2021 yılına kadar sözleşme imzalandığı bildirildi. Açıklamada, sözleşmenin detaylarına yer verilmedi.



İngiliz basını, Southampton'ın Carrillo için Monaco'ya 22 milyon avro bonservis bedeli ödediğini öne sürdü.



Arjantin'in Estudiantes takımından 2015 yılında Monaco'ya transfer olan Carrillo, Fransız temsilcisinde 95 maça çıkıp 21 gol kaydetti.