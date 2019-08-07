Sosyal medya ağı Twitter üzerinden bir araya gelen futbolseverler, yarın saat 19.00'da oynanacak Sparta Prag-Trabzonspor maçının TRT Spor ekranlarında yayınlanmasını talep ediyor. Temsilcimiz Trabzonspor'un maçını izlemek ve desteklemek istediğini aktaran Galatasaraylı bir taraftar, bu yönde talepte bulundu

Futbolseverler, yarın saat 19.00'da oynanacak Sparta Prag-Trabzonspor maçı hakkında talepte bulunyor.



Taraftarlar, maçın TRT Spor'da yayınlanmasını istiyor.



Bu konuda görüşlerini Twitter'da dile getiren vatandaşlar, TRT Spor'da maçı izlemek istediklerini aktarıyor.



Temsilcimiz Trabzonspor'un maçını izlemek ve desteklemek istediğini aktaran Galatasaraylı bir taraftar ise bu yönde talepte bulundu.



ulusal.com.tr