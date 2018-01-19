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Sparta Rotterdam, Yiğithan Güveli'den vazgeçti

Hollanda ekibi Sparta Rotterdam, Fenerbahçeli futbolcu Yiğithan Güveli için yaptıkları kiralama sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı

Sparta Rotterdam, Yiğithan Güveli'den vazgeçti

Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Sparta Rotterdam, Fenerbahçe'de forma giyen Yiğithan Güveli için yapılan sözleşmenin feshedildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, kupa maçında sakatlanan genç futbolcu Yiğithan'ın kiralanması konusunda Fenerbahçe ile imzalanan sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, Sparta Rotterdam'da sezon sonuna kadar kiralık oynaması planlanan 19 yaşındaki oyuncunun, oturma izni işlemlerinin sürdüğü dönemde yaşadığı sakatlığın, bu kararın alınmasında önemli rol oynadığı ifade edildi.

Fenerbahçe, Yiğithan'ın kiralanması konusunda Sparta Rotterdam'la geçen hafta anlaşmıştı. Sarı-lacivertliler ile İstanbulspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında sakatlanan genç futbolcunun, sahalardan en az 2 ay uzak kalacağı açıklanmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Yiğithan Güveli #Sparta Rotterdam #sözleşme #fenerbahçe #Hollanda 1. Futbol Ligi
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