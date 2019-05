TFF, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, Anneler Günü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

"Anneler Günü" dolayısıyla Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri kutlama mesajı yayımladı.



TFF'nin sosyal medya hesabında paylaşılan kutlama mesajında, "Hayattaki en değerli ve vazgeçilmez varlıklarımız olan, bizlere sonsuz sevgi, sınırsız merhamet ve şefkat gösteren annelerimizin Anneler Günü'nü içtenlikle kutlar, sağlık, başarı ve mutluluk dileriz." ifadelerine yer verildi.



TBF Başkanı Türkoğlu da federasyonun internet sitesinde yer alan mesajında, Anneler Günü'nü kutlayarak şunları kaydetti:

"Bu kıymetli gün, hayata adım attığımız andan itibaren ilk öğretmenlerimiz olan annelerimizin sevgi dolu yüreklerine ve sonsuz fedakarlıklarına minnettarlığımızı göstermek için de bir fırsat anlamına gelmektedir. Bizlere yön gösteren annelerimize olan bu borcumuzu ödememiz mümkün olmasa da kendilerine koşulsuz saygı ve sevgi göstererek vefa duygularımızı her fırsatta hissettirebiliriz. Sonsuz sevginin var olduğunu gösteren ve her gün kucaklanması gereken annelerimizin, Anneler Günü'nü sevgi ve saygı ile kutlarım."



TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, federasyonun internet sitesindeki açıklamasında, "Koşulsuz sevgileri, engin hoşgörüleri ve ölçülemez fedakarlıklarıyla her zaman yanımızda olan, bize destek veren kıymetli annelerimizin Anneler Günü'nü saygı ve sevgi ile kutlarım. Bir gün değil, her gün kutlanması gereken bugünde dileğim, varlığınızın hiçbir zaman eksik olmaması." şeklinde görüşlerini aktardı.

Galatasaray Kulübünün sosyal medyada paylaştığı mesajda, "Koşulsuz sevgileri, sınırsız hoşgörüleri ve fedakarlıklarıyla bizleri hayata hazırlayan, varlıklarıyla dünyamızı güzelleştiren kıymetli annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimizle kutlarız. İyi ki varsınız." denildi.



Fenerbahçe Kulübünün sosyal medya hesaplarında Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın fotoğrafı paylaşılarak, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, şehit ve gazi annelerimiz başta olmak üzere, tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun." ifadeleri kullanıldı.



Beşiktaş Kulübü de sosyal medya hesaplarında siyah-beyazlı renklere gönül veren annelerin yer aldığı bir videoya yer vererek, "Sevgiyle, sabırla, şefkatle, fedakarlıklarla, sıcacık, koruyarak, merhametle bizi büyüten, yetiştiren annelerimizin, Anneler Günü kutlu olsun." mesajını paylaştı.