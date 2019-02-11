Türkiye Futbol Federasyonu ile Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.



TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "İstanbul Çekmeköy'de meydana gelen helikopter kazasında kahraman askerlerimizin şehit olduğunu büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Şehit askerlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.



Galatasaray Kulübünün Twitter hesabından paylaşılan başsağlığı mesajında, "İstanbul Çekmeköy'de askeri helikopterin düşmesi sonucu dört askerimizin şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Şehit askerlerimize Allah'tan rahmet; yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve Ulusumuza başsağlığı dileriz." denildi.



Fenerbahçe Kulübünün Twitter hesabında yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Çekmeköy'de meydana gelen helikopter kazası sonucunda şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve milletimize başsağlığı dileriz."



Beşiktaş Kulübünün internet sitesinden paylaştığı başsağlığı mesajında ise şunlar kaydedildi:

"İstanbul Çekmeköy'de mecburi iniş yapmaya çalıştığı sırada, bir sitenin bahçesine düşen askeri helikopterde bulunan 4 askerimizin şehit olduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Şehit askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sabır ve başsağlığı dileriz."



