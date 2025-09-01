Spor camiasını yasa boğan kaza: Berkan Kobal hayatını kaybetti

Türk triatlon camiası büyük bir kayıp yaşadı. 52 yaşındaki triatlet Berkan Kobal, bisiklet antrenmanı sırasında yaşadığı trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.

Simge Sarıyar
Türkiye Triatlon Federasyonu’ndan alınan bilgiye göre, kaza Ankara’daki Malazgirt Bulvarı’nda meydana geldi. Antrenman için bisikletiyle yolda olan Berkan Kobal’a, kontrolsüz şekilde seyreden bir araç arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Kobal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

FEDERASYONDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Triatlon Federasyonu, yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bisiklet antrenmanı sırasında kontrolsüz bir araç sürücüsünün arkadan çarpması sonucu hayatını kaybeden triatlon sporcusu Berkan Kobal'a, Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm camiamıza başsağlığı diliyoruz."

Evli ve bir çocuk babası olan Berkan Kobal’ın ani ölümü spor camiasında derin üzüntüye yol açtı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

