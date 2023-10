Spor Dünyası Filistin İçin Ayaklandı! Yapılan Zulme Dur Demek İçin Filistin'e Destek Mesajları Yağdı

İsrail güçleri, Gazze'de bir hastaneyi hedef aldı. Gazze Sağlık Bakanlığı, hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırıda birçok çocuk yaşamını yitirdi. Spor dünyası İsrail'in Gazze'de hastaneye düzenlediği saldırıya sessiz kalmadı. İşte spor dünyasından Gazze'ye tepki mesajları.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan el-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi hayatını kaybederken spor dünyası da yaşananlara tepki gösterdi.

Spor dünyasından İsrail'in hastaneyi vurmasına tepkiler şöyle:

FENERBAHÇE

"Savaş son bulsun! Masum insanlara yapılanı kabul etmiyoruz, Gazze'de hastanelere düzenlenen saldırıyı kınıyoruz! Günlerdir yaşanan savaşta ve son saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

GALATASARAY

"Gazze'de masum sivillerin tedavi gördüğü hastanenin bombalanması kesinlikle kabul edilemez!Tüm insanlığı, bölgede yaşanan acıya son vermek için harekete geçmeye çağırıyoruz. Savaşın en kısa sürede sona ermesini ve bir an önce bölgede barışın ve huzurun hakim olmasını canıyürekten temenni ediyoruz. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı; yaralılara acil şifalar diliyoruz."

BEŞİKTAŞ

"Gazze'de İki Hastaneye Düzenlenen Bombalı Saldırıyı Şiddetle Kınıyoruz. Gazze'de iki hastanenin bombalanması neticesinde yüzlerce sivilin hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsü içindeyiz. Din, dil, ırk ya da kim haklı-haksız şeklinde bakmadan masum sivillerle dolu olan hastanelerin bombalanması kabul edilemez, hiçbir gerekçe bu vahşeti aklayamaz. Tüm insanlığı bölgede yaşanan acıya son vermek için harekete geçmeye çağırıyoruz. Savaşın en kısa sürede sona ermesini, bölgede barışın ve huzurun hüküm sürmesini temenni ediyoruz. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz."

TRABZONSPOR

"Gazze'deki hastaneye düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz! Gazze'de hastaneye yapılan saldırı sonucunda yüzlerce sivilin hayatını kaybetmesinden dolayı büyük üzüntü içerisindeyiz. İşgal sonucu evlerinden edilen masum çocuk ve kadınların bulunduğu hastanenin hedef alınması, uluslararası hukukun ve insan haklarının çiğnendiği anlamına gelir ve asla kabul edilemez. Tüm insanlığı hiçbir gerekçe ve bahaneye sığınmadan bölgede yaşanan acıya son vermek için harekete geçmeye davet ediyoruz. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

ARDA TURAN

"İsrail sivilleri, masum çocukları öldürüyor. Bu zalim eyleme karşı tüm dünya birlik olmalı ve ses çıkarmalıdır. Bugün tepki göstermeyen herkes sorumlu olacak. İnsanlık bu acıyla, bu vahşetle yaşayamaz. İsrail'in insanlığa karşı suçları durdursun!"

MESUT ÖZİL

"Bu dünyada her gün, her saat masum insanların, özellikle de küçük çocukların üzerine bomba atıp onları öldürmenin bir mantığı olabilir mi? Kesinlikle hayır! Bu tam bir kabus! İnsanlık nerede?"

Can there be any reason in this world to drop bombs every day, every hour on innocent human beings and especially on young children to kill them!? Definitely nooot!!! This is such a nightmare - Where is humanity, people? 💔🇵🇸 #FreePalestine