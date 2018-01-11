Emniyet Genel Müdürlüğü ve Kulüpler Birliği iş birliğiyle düzenlenecek çalıştayda, 6222 sayılı kanuna dair uygulamalar, karşılaşılan aksaklıklar, sporda şiddetin önlenmesi noktasında paydaşların ortak hareket hususları ve karşılıklı beklentiler görüşülecek

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Kulüpler Birliği tarafından "Spor Güvenliği Çalıştayı" yapılacak.



Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Kulüpler Birliğinin ev sahipliğinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde 13 Ocak'ta gerçekleştirilecek çalıştayda, sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine yönelik 6222 sayılı kanuna dair uygulamalar ile karşılaşılan aksaklıkların ele alınacak.



Kulüplerin, sporda şiddetin önlenmesi noktasında ilgili tüm paydaşlarla ortak hareket hususları, karşılıklı beklentilerin de görüşüleceği çalıştaya, Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği temsilcileri ile Süper Lig kulüplerinin stat müdürleri ve güvenlik yetkilileri katılacak.