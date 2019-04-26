Gençlerbirliği ile Abalı Denizlispor'un son 4 haftaya Süper Lig için avantajlı girdiği ligde her iki takımın da 31. hafta müsabakalarının ardından Süper Lig'e çıkmayı garantileme ihtimali bulunuyor.

Son 4 haftaya girilen Spor Toto 1. Lig'de lider Gençlerbirliği ile takipçisi Abalı Denizlispor'un 31. hafta müsabakalarının ardından Süper Lig'e çıkmayı garantileme ihtimali bulunuyor.

Normal sezonun sonunda ilk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği, bu 2 ekibi takip edecek 4 takımın play-off oynayacağı 1. Lig'de son 3 sırayı alan takım ise TFF 2. Lig'e düşecek. Son 4 haftaya 64 puanla en yakın takipçisi Abalı Denizlispor'un 2, Hatayspor'un ise 9 puan önünde giren Gençlerbirliği, Süper Lig için avantajlı durumda.

31. haftada ligden düşmesi kesinleşen Kardemir Karabükspor'a konuk olacak Gençlerbirliği, bu maçı kazanıp, 3. durumdaki Hatayspor'un puan kaybetmesi halinde geçen sezon veda ettiği Süper Lig'e dönecek. Osmanlıspor ve Hatayspor'un alacağı sonuçlara göre Gençlerbirliği'ne Süper Lig için 1 puan bile yetebilecek.



Abalı Denizlispor da avantajlı

Son 4 haftaya Hatayspor'un 7 puan önünde giren Abalı Denizlispor da kalan maçlarda en az 6 puan aldığı takdirde diğer sonuçlara bakmaksızın Süper Lig vizesi alacak.

Yeşil-siyahlı ekip bu hafta konuk edeceği Balıkesirspor Baltok'u mağlup edip, Hatayspor'un yenilmesi ve Osmanlıspor'un yenilmesi veya berabere kalması halinde Süper Lig'e yükselmeyi garantileyecek.

Daha önce 19 sezon Süper Lig'de yer alan yeşil-siyahlı ekip, en son 2009-2010'da Süper Lig'deydi.



Play-off mücadelesi

55 puanlı Hatayspor, 54 puana sahip Osmanlıspor, 52 puana ulaşan Gazişehir Gaziantep ile 50 puana sahip Ümraniyespor son 4 haftaya play-off potasında girdi.

Ancak bu takımları takip eden Adana Demirspor (49), Altınordu (48) ve Boluspor (46) da son haftalarda ilk 6'ya kalma mücadelesinde yer alıyor.

Küme düşme hattı

Kardemir Karabükspor'un ligden düşmesinin daha önce kesinleştiği ligde 23 puanlı Birevim Elazığspor ile 25 puana sahip Afjet Afyonspor, lige tutunma mücadelesinde son 4 haftaya dezavantajlı girdi.

Ligde bu hafta alınacak sonuçlara göre Birevim Elazığspor'un lige veda etme ihtimali var.

Düşme hattının üzerinde 29 puanlı Giresunspor, 32 puana sahip Eskişehirspor, 34 puanlı Adanaspor ve 36 puanı bulunan İstanbulspor bulunuyor.



Ligde 31. hafta programı şöyle:

Yarın:

14.00 Gazişehir Gaziantep-Giresunspor

14.00 Hatayspor-Adanaspor

19.30 Altınordu-Altay

28 Nisan Pazar:

14.00 İstanbulspor-Birevim Elazığspor

16.30 Osmanlıspor-Ümraniyespor

16.30 Adana Demirspor-Boluspor

19.30 Abalı Denizlispor-Balıkesirspor Baltok

19.30 Kardemir Karabükspor-Gençlerbirliği

29 Nisan Pazartesi:

19.00 Eskişehirspor-Afjet Afyonspor

