2017-2018 sezonu Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. kademe play-off karşılaşmaları yarın ve 22 Nisan Pazar günü yapılacak.

Futbolda 2017-2018 sezonu Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. kademe play-off karşılaşmaları yarın ve 22 Nisan Pazar günü yapılacak.

Bölgesel Amatör Lig'de 12 grup birincisinin yer alacağı 6 müsabaka sonunda galip gelen 6 takım TFF 3. Lig'e çıkmaya hak kazanacak.

Bu müsabakalarda mağlup olan 6 takımın karşılaşacağı 2. kademe play-off maçları sonunda galip gelecek 3 ekip daha gelecek sezon TFF 3. Lig'de mücadele edecek.



1. kademe play-off müsabaka programı şöyle:

Yarın:

15.00 Ağrı 1970-Adıyaman 1954 (Erzincan 13 Şubat)

15.30 Nevşehirspor Gençlik-Kırşehir Belediyespor (Ankara Osmanlı)



22 Nisan Pazar:

15.00 Artvin Hopaspor-Fatsa Belediyespor (Yeni Malatya)

15.00 Serik Belediyespor-Ödemişspor (Muğla Atatürk)

15.00 Şile Yıldızspor-Alibeyköyspor (İstanbul Sancaktepe 15 Temmuz)

15.00 Gebzespor-Altınova Belediyespor (Yeni Eskişehir)

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