Futbolda 2017-2018 sezonu Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. kademe play-off karşılaşmaları yarın ve 22 Nisan Pazar günü yapılacak.Kaynak: AA
Bölgesel Amatör Lig'de 12 grup birincisinin yer alacağı 6 müsabaka sonunda galip gelen 6 takım TFF 3. Lig'e çıkmaya hak kazanacak.
Bu müsabakalarda mağlup olan 6 takımın karşılaşacağı 2. kademe play-off maçları sonunda galip gelecek 3 ekip daha gelecek sezon TFF 3. Lig'de mücadele edecek.
1. kademe play-off müsabaka programı şöyle:
Yarın:
15.00 Ağrı 1970-Adıyaman 1954 (Erzincan 13 Şubat)
15.30 Nevşehirspor Gençlik-Kırşehir Belediyespor (Ankara Osmanlı)
22 Nisan Pazar:
15.00 Artvin Hopaspor-Fatsa Belediyespor (Yeni Malatya)
15.00 Serik Belediyespor-Ödemişspor (Muğla Atatürk)
15.00 Şile Yıldızspor-Alibeyköyspor (İstanbul Sancaktepe 15 Temmuz)
15.00 Gebzespor-Altınova Belediyespor (Yeni Eskişehir)
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.