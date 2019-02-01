Süper Lig'de 2018-2019 sezonu ara transfer dönemi sona ererken puan cetvelinin zirvesindeki Medipol Başakşehir 7 oyuncuyu renklerine kattı.

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu ara transfer dönemi sona erdi.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını önde götüren Medipol Başakşehir 7, Galatasaray 6, Beşiktaş 4 futbolcu ile kadrosunu güçlendirirken, zor günlerin ardından toparlanmaya çalışan Fenerbahçe ise 5 transfer yaptı. Transfer yasağı nedeniyle kadrosuna takviye yapamayan Trabzonspor ise 6 oyuncusuyla yollarını ayırdı.

Medipol Başakşehir, transferde A takım kadrosuna 4 oyuncu kattı, transfer ettiği 3 oyuncuyu da kiralık olarak başka takımlara verdi.



En hareketli kulüp MKE Ankaragücü

Süper Lig'de ara transferin en hareketli takımı MKE Ankaragücü oldu.

Başkentin sarı-lacivertli ekibi, transfer yasağını, sürenin bitimine çok kısa süre kala kaldırmasına rağmen tam 12 oyuncuyu renklerine kattı.



En pahalı transfer Diagne

Türkiye'de ara transfer döneminde bonservisine en fazla ücret ödenen futbolcu Mbaye Diagne oldu.

Galatasaray, Senegalli golcü için kulübü Kasımpaşa'ya 10 milyon avro bonservis bedeli ödedi.



Öne çıkan transferler

Medipol Başakşehir'in Robinho ve Demba Ba, Galatasaray'ın Mbaye Diagne ve Konstantinos Mitroglou, Beşiktaş'ın Burak Yılmaz ve Shinji Kagawa, Fenerbahçe'nin Victor Moses, Serdar Aziz ve Tolgay Arslan transferleri bu döneme damga vurdu.

Beşiktaş'tan ayrılan Pepe, Ryan Babel ve Vagner Love, Türkiye kariyerlerini sonlandıran yıldızlar arasında yer alırken, Galatasaray'dan 11 milyon avro bonservisle Almanya'nın Stuttgart takımına transfer olan Ozan Kabak, birçok konuda Türk futbol tarihine geçti.



Transfer raporu

Süper Lig kulüplerinin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ve yollarını ayırdığı futbolcular şunlar:



Medipol Başakşehir

Gelenler: Robinho (Demir Grup Sivasspor), Serdar Taşçı (Kulüpsüz), Demba Ba (Şanghay Shenhua), Fedor Kudriashov (Son olarak Rubin Kazan'da forma giydi), Alican Özfesli (Altınordu), Cemali Sertel (Eskişehirspor), Mete Kaan Demir (Hannover 96)

Gidenler: Manuel da Costa (El İttihad), Karim Hafez (Kasımpaşa), Mete Kaan Demir (Eskişehirspor-Kiralık), Alican Özfesli (Altınordu-Kiralık), Cemali Sertel (Eskişehirspor-Kiralık)



Galatasaray

Gelenler: Mbaye Diagne (Kasımpaşa), Konstantinos Mitroglou (Marsilya-Kiralık), Marcao (Chaves), Semih Kaya (Sparta Prag-Kiralık), Emre Taşdemir (Son olarak Bursaspor'da oynadı), Christian Luyindama (Standard Liege-Kiralık)

Gidenler: Ozan Kabak (Stuttgart), Garry Rodrigues (El İttihad), Serdar Aziz (Fenerbahçe), Tarık Çamdal (Antalyaspor)



Evkur Yeni Malatyaspor

Gelenler: Mustafa Akbaş (Trabzonspor), Robin Yalçın (Çaykur Rizespor), Yiğithan Güveli (Fenerbahçe), Barış Alıcı (Fenerbahçe-Kiralık), Thievy Bifouma (MKE Ankaragücü), Bülent Cevahir (Balıkesirspor Baltok), Aboubakar Kamara (Fulham-Kiralık), Şeref Can Büyük (Le Havre)

Gidenler: Sadık Çiftpınar (Fenerbahçe), Khalid Boutaib (Zamalek), Sulley Muniru (Sözleşme fesih)



Atiker Konyaspor

Gelenler: Leonard Zuta (HNK Rijeka), Ali Çamdalı (Çaykur Rizespor)

Gidenler: Musa Araz (Afjet Afyonspor-Kiralık), Wilfred Moke (MKE Ankaragücü), Vedat Bora (Adana Demirspor-Kiralık)



Trabzonspor

Gelenler: Transfer yasağı olduğu için oyuncu alamadı.

Gidenler: Esteban Alvarado (Liga Deportiva Alajuelense), Juraj Kucka (Parma), Onur Recep Kıvrak (Futbolu bıraktığını açıkladı), Burak Yılmaz (Beşiktaş), Zeki Yavru (Akhisarspor), Mustafa Akbaş (Evkur Yeni Malatyaspor)



Beşiktaş

Gelenler: Burak Yılmaz (Trabzonspor), Nicolas Isimat-Mirin (PSV Eindhoven), Muhayer Oktay (Düsseldorf), Shinji Kagawa (Borussia Dortmund-Kiralık)

Gidenler: Pepe (Porto), Ryan Babel (Fulham), Fatih Aksoy (Demir Grup Sivasspor-Kiralık), Vagner Love (Corinthians), Tolgay Arslan (Fenerbahçe)



Kasımpaşa

Gelenler: Tobias Heintz (Sarpsborg), Azad Toptik (Stuttgart), Haris Hajradinovic (NK Osijek), Simone Scuffet (Udinese-Kiralık), Stipe Perica (Udinese-Kiralık), Karim Hafez (Wadi Degla-Kiralık)

Gidenler: Mbaye Diagne (Galatasaray), Samuel Eduok (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Hakan Demir (Sultanbeyli Belediyespor-Kiralık), Onur Ural (İstanbulspor-Kiralık), Mustafa Ethem Erboğa (Sultanbeyli Belediyespor-Kiralık)



Antalyaspor

Gelenler: Fredy (Alfredo Kulembe Ribeiro) (Belenenses), Tarık Çamdal (Galatasaray), Amilton Minervino Da Silva (Desportivo Aves)

Gidenler: Musa Nizam (Akhisarspor), Abdelaziz Barrada (Gimnastic de Tarragona-Kiralık), Maicon Marques (Atletico Mineiro), William Vainqueur (Monaco-Kiralık), Olcan Adın (Sözleşme fesih), Danilo (El-Wahda)



Demir Grup Sivasspor

Gelenler: Fousseni Diabate (Leicester City), Hugo Vieira (Yokohama), Fatih Aksoy (Beşiktaş-Kiralık), Özer Hurmacı (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Gidenler: Robinho (Medipol Başakşehir), Carl Medjani (Ohod El-Medina), Zoro Cyriac (Giresunspor-Kiralık), Aydın Karabulut (MKE Ankaragücü), İlker Sayan



Aytemiz Alanyaspor

Gelenler: Ozan Tufan (Fenerbahçe-Kiralık), Steven Caulker (Kulüpsüz), Josef Sural (Sparta Prag), Joel Obi (Chievo-Kiralık)

Gidenler: Merih Demiral (Sassuolo-Kiralık), Barış Başdaş (Gençlerbirliği-Kiralık), Giannis Maniatis, Filipe Augusto, Bobo (Sözleşme fesih)



Bursaspor

Gelenler: Transfer yasağı var. Kubilay Kanatsızkuş (MKE Ankaragücü-Kiralıktan döndü)



Göztepe

Gelenler: Serdar Gürler (Huesca-Kiralık), Lumor Agbenyenu (Sporting-Kiralık)

Gidenler: Sokol Cikalleshi (Akhisarspor), Muhammed Enes Durmuş (İstanbulspor-Kiralık), Samed Ali Kaya (Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kiralık), Oscar Scarione (MKE Ankaragücü)



İstikbal Mobilya Kayserispor

Gelenler: Transfer yasağı var.

Gidenler: Rajko Rotman (Akhisarspor), Oğuzhan Berber (Sözleşme fesih)



Fenerbahçe

Gelenler: Sadık Çiftpınar (Evkur Yeni Malatyaspor), Victor Moses (Chelsea-Kiralık), Serdar Aziz (Galatasaray), Tolgay Arslan (Beşiktaş), Miha Zajc (Empoli)

Gidenler: Ozan Tufan (Aytemiz Alanyaspor-Kiralık), Barış Alıcı (Evkur Yeni Malatyaspor-Kiralık), Yiğithan Güveli (Evkur Yeni Malatyaspor), Aatıf Chahechouhe (Çaykur Rizespor), Diego Reyes (Leganes), Uygar Mert Zeybek (İstanbulspor), Salih Uçan (Empoli-Fenerbahçe Zajc transferine karşılık Salih'in haklarından vazgeçti)



MKE Ankaragücü

Gelenler: Michal Pazdan (Legia Varşova), Stelios Kitsiou (PAOK-Kiralık), Tyler Dominic Boyd (Vitoria Guimaraes-Kiralık), Ante Kulusic (Sheriff), Hadi Sacko (Leeds United), Dever Orgill (Wolfsberger), Aydın Karabulut (Demir Grup Sivasspor), Cebrail Karayel (Şanlıurfaspor), Zaur Sadaev (Terek Grozny), Wilfried Moke (Atiker Konyaspor), Hector Miguel Canteros (Chapecoense), Oscar Scarione (Göztepe)

Gidenler: Kenan Özer (Gazişehir Gaziantep), Erdem Özgenç (Gençlerbirliği), Bakary Kone (Arsenal Tula), Thievy Bifouma (Evkur Yeni Malatyaspor), El Kabir (Sözleşme fesih), Anton Putsila (Altay), Erdem Şen (Chaves), Kubilay Kanatsızkuş (Bursaspor), Kehinde (Denizlispor)



Çaykur Rizespor

Gelenler: Chidozie Collins Awaziem (Porto), Okechukwu Godson Azubuike (Pyramids), Mykola Moroziuk (Dinamo Kiev), Nguimbe Prejuce Nakoulma (Nantes), Aatıf Chahechouhe (Fenerbahçe), Mohamed Abarhoun (Moreirense), Dario Melnjak (Domzale), Zafer Görgen (Manisaspor)

Gidenler: Süleyman Koç, Oleksandr Gladkyy (Adana Demirspor), Robin Yalçın (Evkur Yeni Malatyaspor), Dhurgham Ismael (Sözleşme fesih), Ali Çamdalı (Atiker Konyaspor), Matic Fink (Boluspor), Jaroslaw Jach (Crystal Palace), Jakub Brabec, Armand Traore, Samir Ujkani, Adama Gueye, Cisse Cheikh (Sözleşmeleri dondurularak ikinci yarı listede yer verilmedi)



Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Gelenler: Gabriel Obertan (Levski Sofya), Samuel Eduok (Kasımpaşa), Rashad Muhammed (Sarpsborg), Kristian Fardal Opseth (Bodo Glimt), Pierre Kanstrup (Aarhus), Serkan Kurtuluş (Tetiş Yapı Elazığspor), Samed Ali Kaya (Göztepe-Kiralık)

Gidenler: Özer Hurmacı (Demir Grup Sivasspor), Osman Şahin (Yeni Orduspor-Kiralık), Erhan Çelenk (Gazişehir Gaziantep), Lennart Thy (Zwolle), Jasmin Trtovac, Stephane Acka, Auremir Dos Santos



Akhisarspor

Gelenler: Rajko Rotman (Kayserispor), Sokol Cikalleshi (Osmanlıspor), Zeki Yavru (Trabzonspor), Musa Nizam (Antalyaspor), Edin Cocalic (Mechelen)

Gidenler: Daniel Larsson (Aris), Yevgen Seleznov (Malaga), Onurcan Güler (Afjet Afyonspor-Kiralık)

