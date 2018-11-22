Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:



24 Kasım Cuma:



20.30 Galatasaray-Atiker Konyaspor: Hüseyin Göçek



24 Kasım Cumartesi:



13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Antalyaspor: Alper Ulusoy



16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor: Arda Kardeşler



19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş: Mete Kalkavan



25 Kasım Pazar:



13.30 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk



16.00 Akhisarspor-Bursaspor: Volkan Bayarslan



19.00 Kasımpaşa-Evkur Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus



19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler



26 Kasım Pazartesi:



20.00 Göztepe-Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım