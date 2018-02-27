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Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 23. haftayı Galatasaray averajla Medipol Başakşehir'in önünde lider kapattı.

Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 23. haftayı Galatasaray averajla lider tamamladı.

Ligde haftanın açılış maçlarından olan Galatasaray-Bursaspor müsabakası, sarı-kırmızılıların 5-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Galatasaray, puanını 47'ye çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Ligde 23. haftanın kapanış maçında ise Medipol Başakşehir, Gençlerbiliği'ni konuk etti. Müsabaka 1-1 berabere tamamlanınca turuncu-lacivertli ekip puanını 47'ye çıkardı. Aynı puanda olan Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasında averajı daha iyi olan sarı-kırmızılı ekip, haftayı lider kapattı.

Haftanın en önemli müsabakasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park'ta karşılaştı. Siyah-beyazlı ekip, 1-0 geri düştüğü maçı 3-1 kazandı.

Haftanın sonuçları
Galatasaray-Bursaspor: 5-0
Teleset Mobilya Akhisarspor-Atiker Konyaspor: 3-0
Kayserispor-Kasımpaşa: 3-2
Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor: 1-2
Evkur Yeni Malatyaspor-Kardemir Karabükspor: 3-1
Osmanlıspor-Antalyaspor: 0-0
Göztepe-Demir Grup Sivasspor: 1-0
Beşiktaş-Fenerbahçe: 3-1
Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği: 1-1

24. haftanın programı
Spor Toto Süper Lig'de 24. haftanın programı şöyle:

2 Mart Cuma:
20.00 Bursaspor-Kayserispor (Bursa Büyükşehir Belediye)

3 Mart Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Osmanlıspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Medipol Başakşehir-Göztepe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Kardemir Karabükspor-Galatasaray (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

4 Mart Pazar:
13.30 Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya)
13.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor (Ankara 19 Mayıs)
16.00 Atiker Konyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Fenerbahçe-Teleset Mobilya Akhisarspor (Ülker)

5 Mart Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)


Kaynak: AA
Etiketler; #süper lig
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