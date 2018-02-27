Spor Toto Süper Lig'de 23. haftayı Galatasaray averajla Medipol Başakşehir'in önünde lider kapattı.

Spor Toto Süper Lig'de 23. haftayı Galatasaray averajla lider tamamladı.



Ligde haftanın açılış maçlarından olan Galatasaray-Bursaspor müsabakası, sarı-kırmızılıların 5-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Galatasaray, puanını 47'ye çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.



Ligde 23. haftanın kapanış maçında ise Medipol Başakşehir, Gençlerbiliği'ni konuk etti. Müsabaka 1-1 berabere tamamlanınca turuncu-lacivertli ekip puanını 47'ye çıkardı. Aynı puanda olan Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasında averajı daha iyi olan sarı-kırmızılı ekip, haftayı lider kapattı.



Haftanın en önemli müsabakasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park'ta karşılaştı. Siyah-beyazlı ekip, 1-0 geri düştüğü maçı 3-1 kazandı.



Haftanın sonuçları

Galatasaray-Bursaspor: 5-0

Teleset Mobilya Akhisarspor-Atiker Konyaspor: 3-0

Kayserispor-Kasımpaşa: 3-2

Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor: 1-2

Evkur Yeni Malatyaspor-Kardemir Karabükspor: 3-1

Osmanlıspor-Antalyaspor: 0-0

Göztepe-Demir Grup Sivasspor: 1-0

Beşiktaş-Fenerbahçe: 3-1

Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği: 1-1



24. haftanın programı

Spor Toto Süper Lig'de 24. haftanın programı şöyle:



2 Mart Cuma:

20.00 Bursaspor-Kayserispor (Bursa Büyükşehir Belediye)



3 Mart Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Osmanlıspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Medipol Başakşehir-Göztepe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Kardemir Karabükspor-Galatasaray (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)



4 Mart Pazar:

13.30 Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya)

13.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor (Ankara 19 Mayıs)

16.00 Atiker Konyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Fenerbahçe-Teleset Mobilya Akhisarspor (Ülker)



5 Mart Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)