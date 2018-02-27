Spor Toto Süper Lig'de 23. haftayı Galatasaray averajla lider tamamladı.
Ligde haftanın açılış maçlarından olan Galatasaray-Bursaspor müsabakası, sarı-kırmızılıların 5-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Galatasaray, puanını 47'ye çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Ligde 23. haftanın kapanış maçında ise Medipol Başakşehir, Gençlerbiliği'ni konuk etti. Müsabaka 1-1 berabere tamamlanınca turuncu-lacivertli ekip puanını 47'ye çıkardı. Aynı puanda olan Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasında averajı daha iyi olan sarı-kırmızılı ekip, haftayı lider kapattı.
Haftanın en önemli müsabakasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park'ta karşılaştı. Siyah-beyazlı ekip, 1-0 geri düştüğü maçı 3-1 kazandı.
Haftanın sonuçları
Galatasaray-Bursaspor: 5-0
Teleset Mobilya Akhisarspor-Atiker Konyaspor: 3-0
Kayserispor-Kasımpaşa: 3-2
Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor: 1-2
Evkur Yeni Malatyaspor-Kardemir Karabükspor: 3-1
Osmanlıspor-Antalyaspor: 0-0
Göztepe-Demir Grup Sivasspor: 1-0
Beşiktaş-Fenerbahçe: 3-1
Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği: 1-1
24. haftanın programı
Spor Toto Süper Lig'de 24. haftanın programı şöyle:
2 Mart Cuma:
20.00 Bursaspor-Kayserispor (Bursa Büyükşehir Belediye)
3 Mart Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Osmanlıspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Medipol Başakşehir-Göztepe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Kardemir Karabükspor-Galatasaray (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
4 Mart Pazar:
13.30 Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya)
13.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor (Ankara 19 Mayıs)
16.00 Atiker Konyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Fenerbahçe-Teleset Mobilya Akhisarspor (Ülker)
5 Mart Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)
Spor Toto Süper Lig'de 23. haftayı Galatasaray averajla Medipol Başakşehir'in önünde lider kapattı.
Spor Toto Süper Lig'de 23. haftayı Galatasaray averajla lider tamamladı.