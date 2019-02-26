Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta mücadelesi tamamlanırken, Medipol Başakşehir liderliğini sürdürdü.
GOL DÜELLOSUNDA KAZANAN ÇIKMADI
Süper Lig'de haftanın son maçında Beşiktaş, derbide Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı 3-0 siyah-beyazlı takımın üstünlüğüyle sona ererken, sarı-lacivertli takım ikinci yarıda rakibine 3 golle cevap verdi ve derbi 3-3 berabere tamamlandı.
Ligin zirvesinde bulunan Medipol Başakşehir sahasında Bursaspor'u 3-0 yenerek 51 puanla liderliğini devam ettirirken, sahasında son dakika golüyle Akhisarspor'u 1-0 yenen Galatasaray ise 45 puanla ikinci sırada yer aldı.
SONUÇLAR
Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Göztepe-Trabzonspor: 1-3
Çaykur Rizespor-Evkur Yeni Malatyaspor: 3-0
Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor: 1-2
Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa: 3-0
Medipol Başakşehir-Bursaspor: 3-0
MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-1
Atiker Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: 0-1
Galatasaray-Akhisarspor: 1-0
Beşiktaş-Fenerbahçe: 3-3
24. HAFTA PROGRAMI
Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta maçlarının programı şöyle:
1 Mart Cuma:
20.30 Antalyaspor-MKE Ankaragücü (Antalya)
2 Mart Cumartesi:
16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediye Kadir Has)
19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)
3 Mart Pazar:
13.30 Atiker Konyaspor-Göztepe (Konya Büyükşehir Belediye)
16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Yeni Malatya)
19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray (Erzurum Kazım Karabekir)
4 Mart Pazartesi:
20.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor (Spor Toto Akhisar)
Ligde 23. hafta maçlarının ardından Medipol Başakşehir liderliğini sürdürdü. Haftanın son maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe 3-3 berabere kaldı
Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta mücadelesi tamamlanırken, Medipol Başakşehir liderliğini sürdürdü.