İşte birinci dakikada Burak'ın şutunda topun kalecide kaldığı, Beşiktaş'ta Gökhan Gönül'ün gölünü attığı Beşiktaş-Fenerbahçe maçının özeti... Beşiktaş tarafından ilk gol hakkında, "Kagawa serbest vuruştan topu ceza sahasına ortaladı. Savunmadan seken topu Vida kale sahasına gönderdi. Gökhan düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu" açıklaması geldi. 3-3 beraberlikle sonuçlanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçının özeti ve tüm detayları. Hasan Ali Kaldırım, "Taraftarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. İnanılmaz bir şekilde ikinci devre sahaya çıktığımızda bizi desteklediler. 3-3’ten sonra da iki üç tane net pozisyonumuz var. Bugün burada 3 puanı kaçıran taraf biziz." dedi. Sadık Çiftpınar, "Buraya gelerek bizi destekleyen taraftarımızın diline ve yüreğine sağlık." ifadelerini kullandı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Taraftarların kalplerinde ve ruhlarında barındırdıkları Fenerbahçe’yi tarif etmeye gerek yok. Biz onu çok iyi biliyoruz." şeklinde konuştu Miha Zajc: "Taraftarlar inanılmazdı. Bizi her durumda destekledikleri için çok mutluyum. Bizim için gerçek anlamda 12 numara."