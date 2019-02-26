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Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Ligde 23. hafta maçlarının ardından Medipol Başakşehir liderliğini sürdürdü. Haftanın son maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe 3-3 berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta mücadelesi tamamlanırken, Medipol Başakşehir liderliğini sürdürdü.

GOL DÜELLOSUNDA KAZANAN ÇIKMADI

Süper Lig'de haftanın son maçında Beşiktaş, derbide Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı 3-0 siyah-beyazlı takımın üstünlüğüyle sona ererken, sarı-lacivertli takım ikinci yarıda rakibine 3 golle cevap verdi ve derbi 3-3 berabere tamamlandı.

Ligin zirvesinde bulunan Medipol Başakşehir sahasında Bursaspor'u 3-0 yenerek 51 puanla liderliğini devam ettirirken, sahasında son dakika golüyle Akhisarspor'u 1-0 yenen Galatasaray ise 45 puanla ikinci sırada yer aldı.

SONUÇLAR

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Göztepe-Trabzonspor: 1-3

Çaykur Rizespor-Evkur Yeni Malatyaspor: 3-0

Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor: 1-2

Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa: 3-0

Medipol Başakşehir-Bursaspor: 3-0

MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-1

Atiker Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: 0-1

Galatasaray-Akhisarspor: 1-0

Beşiktaş-Fenerbahçe: 3-3

24. HAFTA PROGRAMI

Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta maçlarının programı şöyle:

1 Mart Cuma:

20.30 Antalyaspor-MKE Ankaragücü (Antalya)

2 Mart Cumartesi:

16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediye Kadir Has)

19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)

3 Mart Pazar:

13.30 Atiker Konyaspor-Göztepe (Konya Büyükşehir Belediye)

16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Yeni Malatya)

19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray (Erzurum Kazım Karabekir)

4 Mart Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor (Spor Toto Akhisar)


Kaynak: AA
Etiketler; #spor toto #süper lig #fenerbahçe
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Gol düellosunda kazanan çıkmadı
Gol düellosunda kazanan çıkmadı
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan ve siyah-beyazlıların ilk yarısını 3-0 önde tamamladığı derbi mücadelesi 3-3 berabere sona erdi.
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