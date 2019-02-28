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Spor Toto Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.30 Antalyaspor-MKE Ankaragücü: Koray Gençerler

2 Mart Cumartesi:

16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş: Suat Arslanboğa

19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

3 Mart Pazar:

13.30 Atiker Konyaspor-Göztepe: Abdulkadir Bitigen

16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus

19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray: Cüneyt Çakır

4 Mart Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Bülent Yıldırım

20.00 Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor: Serkan Tokat

Etiketler; #spor toto #süper lig #hakemler
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