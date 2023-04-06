Spor yazarlarının Galatasaray yorumları: Başakşehir, Galatasaray'ı Türkiye Kupası'nda 3-2 mağlup etti
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile Başakşehir, NEF Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Başakşehir, 5 golün atıldığı maçta rakibi 3-2 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmayı başardı. İşte Galatasaray - Başakşehir maçının ardından spor yazarlarının yorumları...
Tek maç eleme usulüne göre yapılan çeyrek final maçında Medipol Başakşehir'i konuk eden Galatasaray, 12. dakikada Patryk Szysz'in attığı gole 1-0 geri düştü. Karşılaşmanın 20. dakikasında Kaan Ayhan ile beraberliği sağlayan sarı-kırmızılılar 30. dakikada Danijel Aleksic'in kaydettiği golle bir kez daha geriye düştü. Ev sahibi ekip, devre arasına 2-1 geride girdi. Müsabakanın 51. dakikasında Mauro Icardi'nin kaydettiği golle yeniden beraberliği yakalayan (2-2) Galatasaray, Szysz'in 66. dakikadaki golüne engel olamayarak üstünlüğünü koruyamadı. Kalan dakikalarda ev sahibi ekibin baskısına rağmen gol sesi çıkmadı ve mücadeleyi Başakşehir 3-2 kazandı. Bu sonuçla tur atlayan taraf Medipol Başakşehir olurken, Galatasaray Türkiye Kupası'na veda etti.
Başakşehir'in 3-2'lik zaferi spor yazarlarının da gündemindeydi. İşte Bülent Timurlenk, Uğur Meleke, Cem Dizdar ve Osman Şenher'in Galatasaray - Başakşehir maçına dair yorumları...
Cem Dizdar - Fanatik
Sona doğru Galatasaray planlı görünmese de yüklendikçe Başakşehir alan buldu ancak topu verimli kullanamadı. Yani alan/zaman paradigmasının 'zaman'ı eksik kaldı. Haliyle skor 2-3’de 'dondu'! Sakin kalıp, bulduğunu gole çeviren Başakşehir maçı kazanıp turu geçti.
Osman Şenher - Milliyet
Maçın başından sonuna kadar ev sahibi ekipte iki bek, defans ve önündeki orta saha rakibe bu kadar çok pozisyon verip kalesinde bu kadar tehlike yaşamaması lazımdı. Okan hoca da buna bir çare bulamadı. Son Adana Demirspor maçında da görüntü bundan farklı değildi. Bilemiyorum daha ligler bitmedi. Galatasaraylı futbolcular, biz şampiyon olduk havasına girerlerse taraftara çok sıkıntı yaşatırlar.