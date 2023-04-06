Spor yazarlarının Galatasaray yorumları: Başakşehir, Galatasaray'ı Türkiye Kupası'nda 3-2 mağlup etti

Osman Şenher - Milliyet

Maçın başından sonuna kadar ev sahibi ekipte iki bek, defans ve önündeki orta saha rakibe bu kadar çok pozisyon verip kalesinde bu kadar tehlike yaşamaması lazımdı. Okan hoca da buna bir çare bulamadı. Son Adana Demirspor maçında da görüntü bundan farklı değildi. Bilemiyorum daha ligler bitmedi. Galatasaraylı futbolcular, biz şampiyon olduk havasına girerlerse taraftara çok sıkıntı yaşatırlar.