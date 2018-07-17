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Sporda şiddete karşı toplandılar!

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, '6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi' yasasında yapılacak olan değişikliklere ilişkin istişare toplantısı öncesi basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Kasapoğlu, "Amacımız sahaların şiddetten arındırılması" dedi.

Sporda şiddete karşı toplandılar!

Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Binası'nda '6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi' yasasında yapılacak olan değişikliklere ilişkin istişare toplantısına; Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyüpoğlu ve 18 Süper Lig kulübünün temsilcileri katıldı.

Toplantı öncesi kısa bir açıklama yapan Kasapoğlu, "Bugün burada '6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi' yasasında yapılacak olan değişikliklerle ilgili toplanıyoruz. Kanunla ilgili son rötuşları yapıyoruz. Amacımız; sahaların şiddetten arındırılması" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #spor #TFF
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