Muğla’nın Köyceğiz İlçesi’nde faaliyet yürüten Jetgiller spor klübü genç kızlara umut olmaya devam ediyor. Kırsal bölgelerde çocuk yaşta evlilik, aile baskısı gibi sorunlarla karşı karşıya olan kız çocukları sporla hayat buluyor.

Muğla’nın kırsal bölgelerinde yaşayan genç kızlar zorlukların arasında futbolla hayata tutunuyor.Lise çağında ailesinin geçimine katkı sağlayan koca yürekler futbolla da geleceklerini kuruyorlar.Hayatın getirdiği birçok soruna rağmen kız çocukları sporun verdiği özgüvenle mücadele etmekten vazgeçmiyorlar.Köyceğiz’de bir lisenin halı sahasında futbol antremanlarını yapan gençler yetenekleriyle göz kamaştırıyor.Muğla’nın ikinci kadın futbol takımı olan Jetgiller’in kurucusu olan Özgür Kayaoğlu, hedeflerini anlattı.Kayaoğlu, başlattıkları toplumsal proje için herkesten maddi-manevi destek beklediklerini belirtti.Malzeme ve ekipman yetersizliğine rağmen Jetgiller bölgesel müsabakalara son hız hazırlanıyor.Gelecekte antrenör olmayı düşünen genç yetenekleri çalıştıran İsmail Kaya da çağrıda bulundu.