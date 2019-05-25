Aydın'da 3-12 yaş grubundaki çocuklara sporu sevdirmek için atletizm etkinliği düzenlendi. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından yurt çapında yürütülen proje, renkli görüntülere sahne oldu

Aydın'da çocuklara yönelik "eğlenceli atletizm" etkinliği düzenlendi. Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliğinin Çocuk Atletizmi projesi, çocuklara sporu sevdirmeyi amaçlıyor.



Projenin Aydın ayağında, miniklerin katıldığı etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.



Çocuk Atletizmi Türkiye Koordinatörü ve eski Türkiye rekortmeni atlet Necdet Ayaz, projeyi anlattı.



"Biz Türkiye Atletizm Federasyonu olarak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza eğlenceli atletizm yaptırarak, öncelikle onların sağlıklı ve mutlu bireyler olmasını sağlayabilmeyi ve keşfedilmeyi bekleyen milyonlarca yeteneği keşfederek gelecekteki şampiyonlarımız olabilmesine çalışıyoruz."



Geleceğin şampiyonları, kursiyer eğitimciler eşliğinde hem doyasıya eğlendi, hem de spor yapmanın, yarışmanın heyecanını yaşadı.



Projede ayrıca çocukları madde ve teknoloji bağımlılığından korumak ve obeziteyle mücadele de amaçlanıyor.



HABER: GÜÇLÜ ÇEZİK

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