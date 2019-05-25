banner1005
Süper Lig'de kritik pazar
Süper Lig'de kritik pazar
Savaş gemileri, Barbaros'u selamladı
Savaş gemileri, Barbaros'u selamladı
Ele geçirilen cesedin gri listedeki teröriste ait olduğu açıklandı
Ele geçirilen cesedin gri listedeki teröriste ait olduğu açıklandı
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Sporu sevdirmek için atletizm etkinliği yapıldı

Aydın'da 3-12 yaş grubundaki çocuklara sporu sevdirmek için atletizm etkinliği düzenlendi. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından yurt çapında yürütülen proje, renkli görüntülere sahne oldu

Sporu sevdirmek için atletizm etkinliği yapıldı

Aydın'da çocuklara yönelik "eğlenceli atletizm" etkinliği düzenlendi. Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliğinin Çocuk Atletizmi projesi, çocuklara sporu sevdirmeyi amaçlıyor.

Projenin Aydın ayağında, miniklerin katıldığı etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.

Çocuk Atletizmi Türkiye Koordinatörü ve eski Türkiye rekortmeni atlet Necdet Ayaz, projeyi anlattı. 

"Biz Türkiye Atletizm Federasyonu olarak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza eğlenceli atletizm yaptırarak, öncelikle onların sağlıklı ve mutlu bireyler olmasını sağlayabilmeyi ve keşfedilmeyi bekleyen milyonlarca yeteneği keşfederek gelecekteki şampiyonlarımız olabilmesine çalışıyoruz."

Geleceğin şampiyonları, kursiyer eğitimciler eşliğinde hem doyasıya eğlendi, hem de spor yapmanın, yarışmanın heyecanını yaşadı.

Projede ayrıca çocukları madde ve teknoloji bağımlılığından korumak ve obeziteyle mücadele de amaçlanıyor.

HABER: GÜÇLÜ ÇEZİK
ulusal.com.tr
 

Etiketler; #atletizm #aydın
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.