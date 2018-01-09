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Stelmet: 99 - Beşiktaş Sompo Japan: 96

Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 10. hafta maçında Polonya'nın Stelmet takımına 99-96 yenildi.

Stelmet: 99 - Beşiktaş Sompo Japan: 96

Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 10. hafta maçında Polonya'nın Stelmet takımına 99-96 yenildi.

Zielona Gora kentinde oynanan mücadelenin ilk periyodunu 22-20 önde tamamlayan ev sahibi ekip, devreyi de 49-44 üstün geçti.

Üçüncü periyodu 70-69'luk skorla önde geçen Stelmet, karşılaşmayı 99-96 kazandı.

Stelmet ile daha önce oynadığı 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan siyah-beyazlı ekip, rakibine ilk kez yenildi.

Grupta 7 galibiyeti bulunan Beşiktaş Sompo Japan, üçüncü mağlubiyetini yaşadı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Stelmet #FIBA Şampiyonlar Ligi #Beşiktaş Sompo Japan #basketbol
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