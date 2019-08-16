Galatasaray'ın transferi için kulübü Roma ve kendisiyle görüşmelere başlandığını duyurduğu Steven Nzonzi, İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın transferi için kulübü Roma ve kendisiyle görüşmelere başlandığını duyurduğu Steven Nzonzi, İstanbul'a geldi.



İstanbul Havalimanı'na gelen 30 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunu sarı-kırmızılı kulüp yetkilileri karşıladı.



Nzonzi, kendisini bekleyen özel araçla havalimanından ayrıldı.