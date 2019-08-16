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Steven Nzonzi İstanbul'da

Galatasaray'ın transferi için kulübü Roma ve kendisiyle görüşmelere başlandığını duyurduğu Steven Nzonzi, İstanbul'a geldi.

Steven Nzonzi İstanbul'da

Galatasaray'ın transferi için kulübü Roma ve kendisiyle görüşmelere başlandığını duyurduğu Steven Nzonziİstanbul'a geldi.

İstanbul Havalimanı'na gelen 30 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunu sarı-kırmızılı kulüp yetkilileri karşıladı.

Nzonzi, kendisini bekleyen özel araçla havalimanından ayrıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Steven Nzonzi #istanbul #Galatasaray
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