İngiltere Premier Lig ekiplerinden Stoke City, teknik direktör Mark Hughes ile yollarını ayırdı.
Federasyon Kupası üçüncü tur maçında Coventry City'ye deplasmanda 2-1 yenilen Stoke City, faturayı 54 yaşındaki Hughes'a kesti.
Deneyimli teknik adamın 4,5 yıldır çalıştırdığı Stoke City, ligde çıktığı son 7 maçta da 5 mağlubiyet yaşamıştı.
Ligde 22 haftada 20 puan toplayan İngiliz ekibi, West Bromwich Albion ve Swansea City ile düşme potasında yer alıyor.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Stoke City, teknik direktör Hughes ile yollarını ayırdı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Stoke City, teknik direktör Mark Hughes ile yollarını ayırdı.
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