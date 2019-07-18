Van'da deprem oldu
Van'da deprem oldu
Heyelan nedeniyle evlerinde mahsur kalan 21 kişi kurtarıldı
Heyelan nedeniyle evlerinde mahsur kalan 21 kişi kurtarıldı
Yaşlandırma uygulaması FaceApp'ten flaş açıklama
Yaşlandırma uygulaması FaceApp'ten flaş açıklama
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Sturridge'e 6 hafta men cezası

İngiltere Futbol Federasyonu, bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 29 yaşındaki futbolcuya 6 hafta men ve 75 bin sterlin para cezası verdi.

Sturridge'e 6 hafta men cezası

İngiliz futbolcu Daniel Sturridge, bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 6 hafta men cezası aldı.

Premier Lig takımlarından Liverpool ile sözleşmesi geçen sezon sonunda sona eren 29 yaşındaki Sturridge, ocak ayında muhtemel transferiyle ilgili kardeşine bilgi vererek bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Futbol Federasyonu tarafından 6 hafta men cezasına çarptırıldı.

Ara transfer döneminde Sturridge'in İspanyol temsilcisi Sevilla'ya gideceği üzerine kardeşi Leon'un bahis oynadığı tespit edildi.

Cezasının 4 haftası ertelenen golcü futbolcu, 75 bin sterlin de para cezası ödeyecek.

2013 yılında Chelsea'den Liverpool'a transfer olan Sturridge, 160 maçta 67 gol attı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ingiltere
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.