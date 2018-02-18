Teknik direktör Tayfun Korkut yönetimindeki Stuttgart, deplasmanda Augsburg'u Mario Gomez'in golüyle 1-0 yendi

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) oynanan 23. hafta karşılaşmasında Türk teknik direktör Tayfun Korkut yönetimindeki Stuttgart, deplasmanda Augsburg'u 1-0 mağlup etti.



Augsburg şehrindeki WWK Arena'da oynanan ve yaklaşık 30 bin seyircinin izlediği karşılaşmada Stuttgart'a galibiyeti getiren golü, 27. dakikada Mario Gomez kaydetti.



Kırmızı-beyazlı ekip böylelikle bu sezon dış sahadan ilk kez 3 puanla ayrıldı.



Daha önce deplasmanda Wolfsburg ile 1-1 berabere kalan, ardından evinde Borussia Mönchengladbach'ı 1-0 yenen Stuttgart, böylelikle Tayfun Korkut yönetiminde çıktığı 3 maçta 7 puan topladı.



Bundesliga'da Stuttgart, 27 puanla 13. sıraya yükselirken 31 puanda kalan Augsburg 8. sıraya geriledi.