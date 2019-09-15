Sümeyye Boyacı, Türkiye'ye gurur yaşattı

İnandı, çalıştı, başardı. Sümeyye Boyacı, Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda ikinciliğine ulaştı.

Boyacı, mücadele sonrası duygularını anlattı.

Başarısıyla Türkiye'ye gurur yaşatan Sümeyye Boyacı, kendisini destekleyenlere teşekkür etti.

Şampiyona, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlendi. Milli sporcumularımız, Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk ve Beytullah Eroğlu, 50 metre sırtüstü finallerinde mücadele etti.

Kadınlarda Sümeyye Boyacı 44.74'lük derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu. Aynı yarışta mücadele eden Sevilay Öztürk ise 50.54'lük derecesiyle sekizinci sırada yer aldı.

Erkeklerde Türkiye'yi temsil eden Beytullah Eroğlu, 50 metre sırtüstünde 39.84'lük derecesiyle yarışı altıncı sırada tamamladı.



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