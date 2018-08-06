Süper Kupa'nın sahibi Akhisar oldu.
TFF Süper Kupa maçında Galatasaray ve Akhisarspor karşı karşıya geldi.
Maçın normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona erdi. Ardından da nefes kesen seri penaltı atışlarına geçildi.
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda yapılan maçta penaltılarda Galatasaray'a 5-4 üstünlük sağlayan Yeşil-siyahlı futbolcular büyük bir çoşkuyla kupasını aldı.
Sevince, yedek kulübesindeki oyuncular ile teknik ve idari ekip de dahil oldu. Akhisarlı futbolcular, kupa mutluluğunu daha sonra taraftarıyla paylaştı.
ulusal.com.tr
Süper Kupa'yı Akhisarspor kazandı. Galatasaray'ı penaltılarla yenmeyi başaran Yeşil-siyahlı futbolcular büyük sevinç yaşadı.
Süper Kupa'nın sahibi Akhisar oldu.