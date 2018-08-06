Süper Kupa'yı Akhisarspor kazandı. Galatasaray'ı penaltılarla yenmeyi başaran Yeşil-siyahlı futbolcular büyük sevinç yaşadı.

Süper Kupa'nın sahibi Akhisar oldu.



TFF Süper Kupa maçında Galatasaray ve Akhisarspor karşı karşıya geldi.



Maçın normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona erdi. Ardından da nefes kesen seri penaltı atışlarına geçildi.



Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda yapılan maçta penaltılarda Galatasaray'a 5-4 üstünlük sağlayan Yeşil-siyahlı futbolcular büyük bir çoşkuyla kupasını aldı.



Sevince, yedek kulübesindeki oyuncular ile teknik ve idari ekip de dahil oldu. Akhisarlı futbolcular, kupa mutluluğunu daha sonra taraftarıyla paylaştı.



ulusal.com.tr