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Süper Kupa Akhisar'ın

Süper Kupa'yı Akhisarspor kazandı. Galatasaray'ı penaltılarla yenmeyi başaran Yeşil-siyahlı futbolcular büyük sevinç yaşadı.

Süper Kupa Akhisar'ın

Süper Kupa'nın sahibi Akhisar oldu.

TFF Süper Kupa maçında Galatasaray ve Akhisarspor karşı karşıya geldi. 

Maçın normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona erdi. Ardından da nefes kesen seri penaltı atışlarına geçildi.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda yapılan maçta penaltılarda Galatasaray'a 5-4 üstünlük sağlayan Yeşil-siyahlı futbolcular büyük bir çoşkuyla kupasını aldı.

Sevince, yedek kulübesindeki oyuncular ile teknik ve idari ekip de dahil oldu. Akhisarlı futbolcular, kupa mutluluğunu daha sonra taraftarıyla paylaştı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #süper kupa #Galatasaray #akhisar spor
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