Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaşacak

Turkcell Süper Kupa’da finalin adı Galatasaray–Fenerbahçe oldu. Final mücadelesi 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:

Turkcell Süper Kupa’da final eşleşmesi netleşti. Yarı finalde Samsunspor’u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, finalde Galatasaray’ın rakibi oldu.

Final karşılaşması, 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak. Mücadele saat 20.30’da başlayacak.

Ezeli rakiplerin Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek olması, futbolseverler arasında büyük heyecan yarattı. Karşılaşma, sezonun en dikkat çeken maçlarından biri olarak öne çıkıyor.

