Süper Kupa'da dev randevu: Galatasaray - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türk futbolunun iki devi, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde karşı karşıya geliyor. Ligdeki form grafiğiyle dikkat çeken Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ile Fatih Tekke'nin çalıştırdığı Trabzonspor, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda final bileti için sahaya çıkıyor.

Bu akşam oynanacak dev maçın galibi, 10 Ocak'taki finalde Fenerbahçe - Samsunspor eşleşmesinin galibiyle kupayı kazanmak için mücadele edecek.

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Süper Kupa yarı final heyecanı bu akşam yaşanacak. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30’da başlayacak.

Mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Serkan Çimen yapacak. VAR koltuğunda ise Ömer Faruk Turtay oturacak.

HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Galatasaray - Trabzonspor karşılaşması ATV ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

İŞTE İLK 11'LER

Her iki teknik adam da bu kritik kupa maçı için as kadrolarını sahaya sürdü. Galatasaray'da kalede Uğurcan Çakır'ın eski takımına karşı oynayacak olması ve yıldız transferlerin sahada yer alması dikkat çekiyor.

Galatasaray: Uğurcan, R. Sallai, D. Sanchez, Abdülkerim, Eren, İlkay Gündoğan, G. Sara, L. Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi.

Teknik Direktör: Okan Buruk

Trabzonspor: A. Onana, Ozan Tufan, Serdar, A. Batagov, W. Pina, B. Bouchouari, T. Folcarelli, O. Zubkov, E. Muçi, K. Olaigbe, F. Augusto.

Teknik Direktör: Fatih Tekke

TAKIMLARIN FORM DURUMU

Galatasaray, son 5 maçında 4 galibiyet alarak oldukça formda bir görüntü çiziyor. Sarı-kırmızılılar son olarak Kasımpaşa ve Başakşehir'i gol yemeden mağlup etmeyi başardı.

Trabzonspor cephesinde ise işler son haftalarda istenildiği gibi gitmedi. Son iki maçında Gençlerbirliği ve Alanyaspor'a mağlup olan bordo-mavililer, bu dev maçı kazanarak moral bulmak ve kupada finale yürümek istiyor.