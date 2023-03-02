Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri belli oldu! İşte 24. hafta maçlarını yönetecek isimler...
Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta maçları yönetecek hakemler açıklandı. Trabzonspor - Ümraniyespor maçını hangi hakem yönetecek? Kayserispor - Fenerbahçe maçını hangi hakem yönetecek? Beşiktaş - Ankaragücü maçını hangi hakem yönetecek? İşte karşılaşmalarda görev yapacak isimler...
# spor toto süper lig # hakem # TFF # fenerbahçe # beşiktaş # Trabzonspor
Spor Toto Süper Lig'de 2022- 2023 sezonunun heyecanı 3-6 Mart tarihleri arasında oynanacak 24. hafta maçlarıyla devam edecek.
24. haftada yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, sezonun 24. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:
3 Mart Cuma - 20.00
Alanyaspor - Başakşehir: Zorbay Küçük
4 Mart Cumartesi - 13.30
Fatih Karagümrük - Sivasspor: Ümit Öztürk