Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri belli oldu! İşte 25. hafta maçlarını yönetecek isimler...
Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta maçları yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray - Kasımpaşa maçını hangi hakem yönetecek? Trabzonspor - Adana Demirspor maçını hangi hakem yönetecek? Başakşehir - Beşiktaş maçını hangi hakem yönetecek? İşte karşılaşmalarda görev yapacak isimler...
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Spor Toto Süper Lig'de 2022- 2023 sezonunun heyecanı 10-13 Mart tarihleri arasında oynanacak 25. hafta maçlarıyla devam edecek.
25. haftada yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, sezonun 25. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:
10 Mart Cuma - 20.00
Giresunspor - Fatih Karagümrük: Kadir Sağlam
11 Mart Cumartesi - 16.00
Antalyaspor - Kayserispor: Volkan Bayarslan