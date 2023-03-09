Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri belli oldu! İşte 25. hafta maçlarını yönetecek isimler...

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta maçları yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray - Kasımpaşa maçını hangi hakem yönetecek? Trabzonspor - Adana Demirspor maçını hangi hakem yönetecek? Başakşehir - Beşiktaş maçını hangi hakem yönetecek? İşte karşılaşmalarda görev yapacak isimler...

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Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri belli oldu! İşte 25. hafta maçlarını yönetecek isimler... - Resim: 1 1 9

Spor Toto Süper Lig'de 2022- 2023 sezonunun heyecanı 10-13 Mart tarihleri arasında oynanacak 25. hafta maçlarıyla devam edecek.

Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri belli oldu! İşte 25. hafta maçlarını yönetecek isimler... - Resim: 2 2 9

25. haftada yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, sezonun 25. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:

Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri belli oldu! İşte 25. hafta maçlarını yönetecek isimler... - Resim: 3 3 9

10 Mart Cuma - 20.00

Giresunspor - Fatih Karagümrük: Kadir Sağlam

Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri belli oldu! İşte 25. hafta maçlarını yönetecek isimler... - Resim: 4 4 9

11 Mart Cumartesi - 16.00

Antalyaspor - Kayserispor: Volkan Bayarslan