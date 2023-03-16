Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu! İşte 26. hafta maçlarını yönetecek isimler...
Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta maçları yönetecek hakemler açıklandı. Konyaspor - Galatasaray maçını hangi hakem yönetecek? Beşiktaş - İstanbulspor maçını hangi hakem yönetecek? Alanyaspor - Fenerbahçe maçını hangi hakem yönetecek? İşte karşılaşmalarda görev yapacak isimler...
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Spor Toto Süper Lig'de 2022- 2023 sezonunun heyecanı 17-19 Mart tarihleri arasında oynanacak 26. hafta maçlarıyla devam edecek.
26. haftada yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, sezonun 26. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:
17 Mart Cuma - 20.00
Konyaspor - Galatasaray: Zorbay Küçük
18 Mart Cumartesi - 13.30
Kasımpaşa - Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz