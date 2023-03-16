Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu! İşte 26. hafta maçlarını yönetecek isimler...

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta maçları yönetecek hakemler açıklandı. Konyaspor - Galatasaray maçını hangi hakem yönetecek? Beşiktaş - İstanbulspor maçını hangi hakem yönetecek? Alanyaspor - Fenerbahçe maçını hangi hakem yönetecek? İşte karşılaşmalarda görev yapacak isimler...

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Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu! İşte 26. hafta maçlarını yönetecek isimler... - Resim: 1 1 9

Spor Toto Süper Lig'de 2022- 2023 sezonunun heyecanı 17-19 Mart tarihleri arasında oynanacak 26. hafta maçlarıyla devam edecek.

Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu! İşte 26. hafta maçlarını yönetecek isimler... - Resim: 2 2 9

26. haftada yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, sezonun 26. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:

Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu! İşte 26. hafta maçlarını yönetecek isimler... - Resim: 3 3 9

17 Mart Cuma - 20.00

Konyaspor - Galatasaray: Zorbay Küçük

Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu! İşte 26. hafta maçlarını yönetecek isimler... - Resim: 4 4 9

18 Mart Cumartesi - 13.30

Kasımpaşa - Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz