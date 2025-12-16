Süper Lig Ara Transfer Dönemi Ne Zaman Başlıyor? İşte Bitiş Tarihi ve Süreç Detayları

Trendyol Süper Lig'de devre arası transfer dönemi için geri sayım başladı. Transfer dönemi 5 Ocak 2026'da başlayıp 10 Şubat 2026'da sona erecek. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un hamleleri merakla bekleniyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:

Trendyol Süper Lig'de ilk yarının sonuna yaklaşılırken, kulüplerin ve futbolseverlerin gözü ara transfer döneminin başlayacağı tarihe çevrildi. Ocak ayında başlayacak transfer süreci için büyük kulüpler hazırlıklarını hızlandırdı.

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) takvimine göre ara transfer dönemi tarihleri netleşti:

Başlangıç Tarihi: 5 Ocak 2026
Bitiş Tarihi: 10 Şubat 2026

Buna göre, Süper Lig takımları kadrolarını güçlendirmek için 37 gün süreye sahip olacak.

📌 LİG TAKVİMİ DETAYLARI

Ligin ilk yarısı, 19-22 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak 17. hafta maçlarıyla tamamlanacak. Takımlar kısa bir aranın ardından transfer sürecine girecek.

Ligin ikinci yarısı ise 16, 17, 18, 19 Ocak 2026 tarihlerindeki müsabakalarla başlayacak.

Özellikle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un bu dönemde yapacağı transfer hamleleri, ligin ikinci yarısının kaderini belirlemede kritik rol oynayacak.

