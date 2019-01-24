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Süper Lig'de 19. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 19. hafta hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 19. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:
20.30 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mustafa Öğretmenoğlu

26 Ocak Cumartesi:
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Bursaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Göztepe-Galatasaray: Bülent Yıldırım

27 Ocak Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Akhisarspor: Suat Arslanboğa
16.00 Atiker Konyaspor-Antalyaspor: Volkan Bayarslan
19.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: Alper Ulusoy

28 Ocak Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-Evkur Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık
20.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: Mete Kalkavan
20.00 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor: Halis Özkahya


Kaynak: AA
Etiketler; #süper lig
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