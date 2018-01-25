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Süper Lig'de 19. hafta hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 19. haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek.

Süper Lig'de 19. hafta hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 19. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak haftanın önemli karşılaşmasında Ali Palabıyık görev yapacak.

Süper Lig'de 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Gençlerbirliği-Atiker Konyaspor: Cüneyt Çakır
20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek

27 Ocak Cumartesi:
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Bursaspor: Ümit Öztürk
16.00 Göztepe-Kayserispor: Fırat Aydınus
19.00 Galatasaray-Osmanlıspor: Halil Umut Meler

28 Ocak Pazar:
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan
16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Antalyaspor: Bülent Yıldırım
19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık

29 Ocak Pazartesi:
20.00 Medipol Başakşehir-Kardemir Karabükspor: Barış Şimşek


Kaynak: AA
Etiketler; #süper lig
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