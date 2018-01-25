Süper Lig'in 19. haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek.

Süper Lig'in 19. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak haftanın önemli karşılaşmasında Ali Palabıyık görev yapacak.



Süper Lig'de 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Gençlerbirliği-Atiker Konyaspor: Cüneyt Çakır

20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek



27 Ocak Cumartesi:

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Bursaspor: Ümit Öztürk

16.00 Göztepe-Kayserispor: Fırat Aydınus

19.00 Galatasaray-Osmanlıspor: Halil Umut Meler



28 Ocak Pazar:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan

16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Antalyaspor: Bülent Yıldırım

19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık



29 Ocak Pazartesi:

20.00 Medipol Başakşehir-Kardemir Karabükspor: Barış Şimşek